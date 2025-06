Pokémon: Vor 24 Jahren gab Ash einen mysteriösen Pokéball ab, der im Anime nie erklärt wurde - das Geheimnis lüftet sich nur in den Spielen

Ein mysteriöser Pokéball ist seit 24 Jahren nie wieder im Anime aufgetaucht - in der Serie wurde das Geheimnis nie aufgelöst. (© The Pokémon Company)

In der Pokémon-Serie gibt es verschiedene Pokébälle mit diversen Effekten, mit denen Ash & Co. ihre Mitstreiter fangen können. Einer davon ist der "GS-Ball", der erstmals in Folge 81 "Panic-Party" erwähnt wurde.

Seinen letzten offiziellen Auftritt hatte der mysteriöse Pokéball in Episode 145: "Aprikoko Fieber" erschien in Deutschland am 2. Oktober 2001 - seitdem wurde der GS-Ball nie wieder gesehen. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Ein Interview gibt die Antwort auf den GS-Ball

Um zu verstehen, wieso der GS-Ball nicht mehr direkt im Pokémon-Anime auftaucht, müssen wir uns an den Videospielen orientieren.

Hier tauchte der Pokéball erstmals im Rahmen eines Events auf – allerdings nur in der japanischen Edition von Pokémon Kristall. Wurde dieser Ball anschließend zu Kurt gebracht, konnten Pokémon-Spieler im Steineichenwald das legendäre Pokémon Celebi auf Level 30 fangen.

Dieses Kristall-Event schaffte es jedoch nie in den Westen, Game Freak und Nintendo haben uns damals schlichtweg nie ermöglicht, Celebi zu schnappen.

Wie der langjährige Pokémon-Regisseur und 2022 verstorbene Masamitsu Hidaka in einem Interview mit dem Portal Pokébeach erklärte, sollte dieser Vorgang mit dem GS-Ball ursprünglich auch im Anime gezeigt werden.

Auch hier sollte Ash den GS-Ball zunächst zu Kurt bringen und wäre dann auf Celebi getroffen, das in der Anime-Version bereits im mysteriösen Pokéball steckte. Allerdings entschied sich das Team aus unbekannten Gründen dazu, diesen Handlungsstrang zu verwerfen und Celebi eine Hauptrolle im vierten Film zuzuweisen.

Laut dem Pokébeach-Interview wurde die Logiklücke mit dem GS-Ball im Anime entsprechend "einfach da gelassen", weil die Autoren nicht mehr wussten, wie sie die Geschichte um den Pokéball ansprechend zu Ende führen können. Stattdessen hofften die Schreiber darauf, dass "Fans [den GS-Ball] einfach vergessen, sobald Ash ihn bei Kurt abgibt".

Nintendo und Game Freak haben den GS-Ball aber nicht komplett ruhen lassen: In den Editionen Ultrasonne und Ultramond gibt es einen NPC, der zumindest zwei Möglichkeiten für die Bedeutung des GS-Balls aufzeigt:

Bedeutung von "GS": Demzufolge steht das "GS" im Namen entweder für "Greatest Smith" (größter Schmied) oder schlichtweg für Gold und Silber – also der zweiten Generation der Pokémon-Spiele, zu der eben auch das Zeitreisen-Pokémon Celebi gehört.

Welche Interpretation für den GS-Ball haltet ihr für realistischer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!