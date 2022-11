Pokémon Karmesin/Purpur: Alle Fundorte für Feuersteine

Der Feuerstein ist seit jeher ein wichtiger Gegenstand im Pokémon-Universum, um einige Pokémon zu entwickeln, da diese nicht auf ein bestimmtes Level oder andere Gegebenheiten mit einer Entwicklung reagieren. Das ist auch in Karmesin & Purpur nicht anders. Wo ihr das Item findet, klären wir in diesem Artikel.

Pokemon, die sich in Karmesin/Purpur mit hilfe eines Feuersteins entwickeln:

Evoli zu Flamara

Fukano zu Arkani

Chilingel zu Halupenjo

Fundort eines Feuersteins

Einen der Feuersteine in Paldea könnt ihr einfach im Osten finden, genauer gesagt in der Östlichen Zone 3, nördlich von Fermanca City am Flussufer. Dort müsst ihr euch einfach etwas umsehen und die herumliegenden Pokébälle, die Items enthalten, aufheben. Einer von ihnen beinhaltet auch einen Feuerstein.

Feuersteine kaufen

Wer nicht suchen will oder einen weiteren Feuerstein benötigt, kann ihn auch in den BotoBeutel-Geschäften für 3.000 Pokédollar kaufen. Diese findet ihr in allen großen Städten. Sie sind auf der Karte mit einem Einkaufstüten-Symbol gekennzeichnet.

Mesalona City

Garrafosa City

Fermanca City

Voraussetzung für den Kauf: Damit der Feuerstein aber überhaupt im Sortiment auftaucht, müsst ihr einen gewissen Spielfortschritt erreicht haben. Nachdem ihr drei Arenaorden gesammelt habt, taucht er sicher auf.

Feuerstein als Pokédex-Belohnung

Wer fleißig Pokémon fängt, bekommt mit der Zeit automatisch einen Feuerstein. Dieser gehört nämlich zu den Pokédex-Belohnungen, die ihr bekommt, wenn ihr eine bestimmte Anzahl gefangen habt. Einen Wasser- sowie Donnerstein bekommt ihr auf diese Weise übrigens auch. Wichtig dabei ist jedoch, dass ihr die Pokémon wirklich fangt. Sie einfach nur durch das Entdecken zu registrieren reicht nicht.

1 Feuerstein als Belohnung, sobald ihr 60 Pokémon gefangen habt

Um euren Fortschritt einzusehen und die Belohnung überhaupt einfordern zu können, müsst ihr über den Pokédex (Minus-Taste) in die Belohnungsübersicht:

Pokédex (Minus-Taste) - Bücherregal (A-Knopf) - Belohnungs-Übersicht (X-Knopf)

Hier nochmal mit Bildern:

Sobald ihr 60 Pokémon gefangen habt und in die Belohnungsübersicht geht, wird euch der Feuerstein automatisch gutgeschrieben. Damit könnt ihr dann die oben genannten Pokémon entwickeln, wenn ihr das Item auf das Pokémon anwendet.

