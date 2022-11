Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: So holt ihr euch als Frühkäufer das Ballon-Pikachu

Wie bereits in der letzten Pokémon-Generation können wir auch in Karmesin & Purpur Geheimgeschenke erhalten. Allerding funktioniert das nicht automatisch, sondern wir müssen sie aktiv einfordern. Wie das in der neunten Generation funktioniert und welche Geheimgeschenke es bislang gibt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

So holt ihr euch Geheimgeschenke in Karmesin & Purpur

Was sind Geheimgeschenke? Bei den Geheimgeschenken handelt es sich um Items oder Pokémon, die ihr mit der Zeit kostenlos einfordern könnt. Die Voraussetzungen und Aktionen, die damit verbunden sind, können vielfältig sein. Mal braucht ihr nur einen Code, mal gelten andere Voraussetzungen.

Den Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht, aber eine Internetverbindung muss stehen, sonst könnt ihr nichts empfangen. Außerdem muss die Funktion erst im Spiel freigeschaltet werden, was aber sehr früh passiert.

Um ein Geheimgeschenk anzufordern, müsst ihr in Karmesin & Purpur wie folgt vorgehen:

Menü (X-Knopf) PokéPortal Geheimgeschenk Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen

Hier nochmal bildlich veranschaulicht:

Alle Geheimgeschenk-Codes und Verteilaktionen

Welche Geheimgeschenke es bislang in Karmesin & Purpur gibt, haben wir hier für euch aufgelistet. Bedenkt, dass es bei einigen Geschenken Voraussetzungen und ein Ablaufdatum gibt. Zukünftige Boni werden wir ebenfalls hier aufführen und den Artikel entsprechend aktualisieren.

Pikachu mit Tera-Typ Flug

Pokémon: Pikachu

Pikachu Ablaufdatum: 28. Februar 2023

28. Februar 2023 Voraussetzung: Ihr gehört zu den Frühkäufer*innen von Karmesin/Purpur

Das erste Geheimgeschenk ist ein Bonus für alle Frühläufer*innen. Dabei handelt es sich um das Ballon-Pikachu, eine Hommage an die beliebte Pokémon-Sammelkarte Flying Pikachu. Dieses Level 5 Pikachu hat den Tera-Typ Flug und kann neben Rutenschlag, Donnerschock und Ruckzuckhieb auch die Attacke Fliegen, was ein Pikachu normalerweise nicht erlernen kann. Seine Fähigkeit ist Statik, wodurch Gegner gelegentlich paralysiert werden.