Nur für kurze Zeit: Pokémon Karmesin & Purpur mit DLC Schatz von Zone Null im Angebot

Bei MediaMarkt und auch bei Amazon gibt's jetzt Pokémon Karmesin und Purpur mit dem brandneuen DLC "Der Schatz von Zone Null" im Angebot.

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt das Bundle aus Pokémon Karmesin oder Purpur und der erst kürzlich erschienenen Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ günstig im Angebot bekommen. Ihr zahlt nur noch 54,99€ für das Paket, das normalerweise 89,99€ (UVP) kostet. Hier findet ihr den Deal:

Günstiger könnt ihr das Bundle laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst bekommen, allerdings ist Amazon bereits mitgezogen. Außerdem findet ihr das Angebot alternativ auch bei Saturn.

Bei MediaMarkt und Saturn ist der Deal Teil eines Sales namens „Volle Gönnung“, der nur von Samstagabend bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft. Wir nehmen an, dass auch Amazon das Angebot dann wieder beenden wird. Der MediaMarkt-Sale bietet übrigens noch eine Reihe weiterer Gaming-Deals sowie Laptops und Monitore. Mehr erfahrt ihr hier:

Was ist Pokémon Karmesin & Purpur?

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Pokémon Karmesin & Purpur ist die 9. Generation der Pokémon-Hauptreihe und liefert zum ersten Mal eine richtige Open World mit abwechslungsreichen Landschaften, die zum Erkunden einladen. Natürlich sind diese reichlich mit niedlichen Pokémon gefüllt, darunter auch viele neue Taschenmonster. Wie gewohnt sorgt das Sammeln für eine hohe Langzeitmotivation.

Spielerisch wird auf die bewährten Rundenkämpfe mit Schere-Stein-Papier-Prinzip gesetzt, wobei es auch ein paar Neuerungen gibt. Beispielsweise könnt ihr jetzt viele Kämpfe automatisch ablaufen lassen, um beim Aufleveln Zeit zu sparen. Zum Release hatte Pokémon Karmesin & Purpur mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, durch zahlreiche Updates wurden diese inzwischen zumindest zu einem großen Teil behoben.

Was bietet die Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“?

4:13 Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer stellt den zweiten DLC 'Die Indigoblaue Scheibe' vor

Die Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ besteht aus zwei Teilen: In „Die türkisgrüne Maske“ macht ihr einen Schulausflug in die am Fuß eines Berges gelegene Kitakami-Region. Dort trefft ihr unter anderem auf die drei Pokémon Boninu, Benesaru und Beaturi, die die Region beschützen, und auf das Legendäre Pokémon Ogerpon, dessen Maske diesem Teil der Erweiterung seinen Namen verleiht.

Der erst am 14. Dezember erschienene zweite Teil namens „Die indigoblaue Scheibe“ schickt euch im Rahmen eines Schüleraustauschs an die größtenteils unter der Meeresoberfläche gelegene Blaubeer-Akademie. Hier erkundet ihr in einer riesigen Kuppel vier verschiedene Biome voller Pokémon. Daneben erlebt ihr den Schulalltag und tretet in der Blaubeer-Liga gegen vier Elite-Schüler an.

