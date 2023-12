Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer stellt den zweiten DLC 'Die Indigoblaue Scheibe' vor

Am 14. Dezember veröffentlicht Nintendo den zweiten großen DLC für Pokémon Karmesin und Purpur, der die Suche nach dem "Schatz von Zone Null" zuende bringt. In "Die Indigoblaue Scheibe" begebt ihr euch für einen Schüleraustausch an die Blaubeer-Akademie.

Um den kostenpflichtigen DLC spielen zu können, müsst ihr allerdings sowohl die Hauptstory, als auch den ersten DLC beendet haben. Pokémon Karmesin und Purpur ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.