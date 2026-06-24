Pokémon-Fan kauft vor 14 Jahren Sammelkarten für 15 Dollar auf dem Flohmarkt - und erkennt erst heute, welcher Schatz auf seinem Dachboden geschlummert hat

Die Karten sind heute deutlich mehr wert. (Bild: MewtwoStruckBack auf Reddit)

Die Preise, die für gebrauchte Pokémon-Karten gezahlt werden, sind in den vergangenen Jahren mitunter extrem stark gestiegen. Der Reddit-User "MewtwoStruckBack" konnte das natürlich kaum ahnen, als er vor 14 Jahren auf einem Flohmarkt zugeschlagen hat.

Pokémon-Schatz auf dem Dachboden wiedergefunden

Ganze 15 US-Dollar hat "MewtwoStruckBack" damals laut eigener Aussage für einen ganzen Karton voller Karten gezahlt. Wie er in einem aktuellen Post erzählt, hat der Großteil davon all die Jahre auf seinem Dachboden verbracht. Erst kürzlich seien sie ihm wieder eingefallen und er habe sie zur Sichtung heruntergeholt. Und sie haben sich als echter Schatz entpuppt.

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Schon ein kurzer Blick auf die Fotos der Sammlung macht klar, dass 15 US-Dollar dafür ein wirklich fantastischer Deal gewesen sind. So sind etwa mehrere alte Glurak- und Gengar-Karten sowie jede Menge Shinys von unterschiedlichen Pokémon zu sehen. Der Zustand der Karten scheint darüber hinaus ziemlich gut zu sein.

Der User erzählt weiter, dass ein Freund oder eine Freundin ihm dabei helfe, alles zu sichten und zu bewerten, und sie sich schon ohne tiefere Recherche sicher seien, dass die Sammlung mindestens 5.000 US-Dollar oder sogar deutlich mehr wert sein dürfte.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier ansehen:

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Die User in den Kommentaren sind ganz ähnlicher Meinung. Sollten die Karten tatsächlich in hervorragendem Zustand sein, könnten einige davon alleine über 1.000 US-Dollar wert sein. Vorausgesetzt natürlich, man findet passende Käufer*innen.

Der User möchte ein paar der Karten graden lassen, um ihren Wert weiter zu erhöhen. Andere will er aber auch selbst in seiner Sammlung behalten, weil er weiterhin ein großer Pokémon-Fan sei. In den Kommentaren gibt es zudem einige User, die sich für ganz bestimmte Karten interessieren und die er gerne auch etwas günstiger verkauft.

Was haltet ihr davon? Hattet ihr auch mal eine Sammlung von Pokémon-Karten und was wäre die heute wohl wert?