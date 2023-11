Pokémon-Karten am Black Friday kaufen: Exklusive Kollektion jetzt bei Amazon im Angebot

Wer Pokémon-Karten sammelt, sollte sich die Angebote des Amazon Black Friday Sales nicht entgehen lassen.

Pokémon-Fans aufgepasst: Bei Amazon gibt es jetzt die Paradox-Powers ex Spezial-Kollektion des Sammelkartenspiels günstig im Black Friday-Angebot. Das ist schon deshalb ein Schnäppchen, das sich Sammler*innen nicht entgehen lassen sollten, weil ihr diese Kollektion exklusiv nur bei Amazon bekommen könnt.

Es wird wird also keine Gelegenheiten geben, sie irgendwo anders günstig abzustauben, und dass sie bei Amazon noch viel günstiger wird als am Black Friday, scheint ebenfalls eher unwahrscheinlich. Hier findet ihr das Angebot:

Weitere Pokémon-Karten im Black Friday-Angebot

Die exklusive Kollektion ist aber bei Weitem nicht das einzige Black Friday-Angebot für Pokémon-Fans. Insgesamt gibt es mehr als 200 Deals rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel. In der Theorie sollten die Angebote noch bis zum Ende Black Friday Sales am Montag laufen, in der Praxis dürften viele aber schon vorher ausverkauft sein. Die Übersicht findet ihr hier:

Das bietet die Pokémon Paradox-Powers ex Spezial-Kollektion

Die Pokémon Paradox-Powers ex Spezial-Kollektion sieht von beiden Seiten schick aus.

Bei der Paradox-Powers ex Spezial-Kollektion geht es nicht nur um die inneren, sondern auch um die äußeren Werte. Die Verpackung besticht durch ein schickes, doppelseitiges Design mit Miraidon auf der einen und Koraidon auf der anderen Seite, sodass man sie am liebsten unbeschadet ins Regal stellen möchte.

Die riesige, holografische Mopex-ex Karte ist ein Muss für Pokémon-Sammler*innen.

Für alle, die sich dadurch nicht vom Öffnen der Schachtel abhalten lassen, bietet sie aber natürlich auch spektakuläre Inhalte. Das offensichtliche Highlight ist die riesengroße, holografische Karte mit Mopex-ex, aber auch die beiden normalgroßen holografischen Karte mit Miraidon-ex und Koraidon-ex machen einiges her. Hier die Inhalte der Spezial-Kollektion im Überblick:

1 überdimensionale holografische Promokarte mit Mopex-ex

1 doppelseltene holografische Karte mit Miraidon-ex

1 doppelseltene holografische Karte mit Koraidon-ex

5 Boosterpacks des Pokémon-Sammelkartenspiels

1 Code-Karte für Pokémon-Sammelkartenspiel-Live

Ihr wollt noch mehr Black Friday-Schnäppchen abstauben? In unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch bereits jede Menge Top-Angebote herausgesucht. Hier ein paar Beispiele: