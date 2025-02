Das könnten die teuersten Pokémon-Karten aller Zeiten werden: Pokémon Prismatische Entwicklungen jetzt wieder auf Amazon verfügbar!

Ihr könnt euch sicher sein, dass kein Pokémonkarten-Set in 2025 so gefragt sein wird, wie Prismatische Entwicklungen mit seinen Evolitionen.

Die neueste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiel "Prismatische Evolutionen" hat sich schon vor Release zu einem der begehrtesten Sets aller Zeiten entwickelt. Fans und Sammler haben die Regale restlos leergefegt, was zu einer massiven Verknappung und absurden Zweitmarktpreisen führte. Nun hat die Pokémon Company auf die hohe Nachfrage reagiert und bestätigt: Ein Nachdruck kommt.

Doch woher kommt dieser Ansturm? Diese Frage beantworten wir euch und wo ihr die Karten bekommt, nach welchen Karten ihr Ausschau halten solltet und was die teuersten Karten des Sets sind, fassen wir euch in diesem Artikel zusammen.

Hier könnt ihr Pokémon Prismatische Entwicklungen wieder kaufen

Doch bevor wir das machen, kommen wir erstmal zu dem, wofür alle überhaupt hier sind. Neben kleineren Portalen für Sammelkarten wie Games Island, sind die besten großen Anbieter für Pokémonkarten Amazon und eBay.

Hier ist eine Übersicht aller Produkte aus der Pokémon-Erweiterung "Prismatische Evolutionen" mit jeweiligen Links dazu, wo ihr sie kaufen könnt:

Top Trainer Box

Das Highlight der Top Trainer Box ist die exklusive Evoli Full-Art-Karte, die wirklich unverschämt niedlich ist und dazu mit Evolutionsschub eine starke Fähigkeit besitzt. Dazu bekommt ihr 9 Boosterpacks aus Prismatische Entwicklungen, mehr als bei allen anderen Produkten, 65 Kartenhüllen und vielseitiges Zubehör.

Nirgends bekommt ihr so viele Karten auf einmal! Das zuckersüße Promo-Evoli wird auch sehr begehrt werden.

Poster Kollektion

Hier bekommt ihr drei Evoli-Entwicklungen garantiert: Sichert euch Aquana, Flamara und Blitza als funkelnde Holokarte und profitiert von 4 weiteren Boosterpacks. Zusätzlich bekommt ihr ein schönes Poster mit unterschiedlichen Evolitionen-Illustrationen, unter anderem auch der begehrten Special-Illustration von Nachtara EX.

In der Poster-Kollektion bekommt ihr die drei originalen Evolitionen Blitza, Flamara und Aquana garantiert!

Ordner Kollektion

Meine Empfehlung für Sammler: Ihr bekommt hier einen schönen Ordner, in dem Platz für 378 Karten ist und dazu 5 Boosterpacks. Für 50 € UVP ist das ein gutes Angebot und wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Erweiterung.

Alleine der Ordner dürfte zwischen 20 und 40 Euro wert sein und obendrauf bekommt ihr 5 Boosterpacks. Ein echtes Schnäppchen

Tech Sticker Kollektionen (Folipurba, Glaziola, Feelinara)

Die drei neuesten Zugänge der Evolitionen bekommt ihr in ihren jeweiligen Tech Sticker Kollektionen. Sicher euch garantiert eine holografische Promokarte von Folipurba, Glaziola oder Feelinara und bekommt zusätzlich glitzernde Sticker zu euren 3 Boosterpacks.

Wenn ihr unbedingt Glaziola, Folipurba oder Feelinara haben möchtet, sollten die Tech Sticker Kollektionen eure erste Anlaufstelle sein

Überraschungsbox

Eine Neuheit in den Special-Sets ist die Überraschungsbox, die ab dem 07. Februar verfügbar ist. Die Besonderheit ist, dass ihr hier die Chance habt, 1 von 9 holografischen Promokarten mit Evoli oder einer seiner Entwicklungen als Stellar-Terakristall-ex-Version, also eine sehr starke und schicke Karte, zu ziehen. Mit dabei sind 4 reguläre Booster und die Box ist so gestaltet, dass ihr sie direkt als Sammelbox verwenden könnt. Das ist eure beste Chance auf eine der Evolitionen Terrakristall-ex-Versionen, weshalb ihr sie im Auge behalten solltet, falls sie euch interessiert.

Die Überraschungsbox lohnt sich besonders, wenn ihr die Terrakristall-ex-Varianten der Evoli-Entwicklungen haben wollt.

Deshalb ist Pokémon Prismatische Entwicklungen überall ausverkauft

Schon vor dem offiziellen Release am 17. Januar 2025 war klar: Prismatische Entwicklungen wird ein absoluter Verkaufsschlager. Der Hauptgrund dafür ist das zentrale Thema des Sets – die Entwicklungen von Evoli. Alle acht Evolitionen erhalten mit dem Set spezielle Full-Art-Promo-Karten, darunter Schönheiten, wie Nachtara EX und Psiana EX, die schnell zu Sammlerlieblingen avancierten und Preise jenseits der 1.000 € sprengten.

Noch heikler wird die Situation durch den Umstand, dass es sich bei Prismatische Entwicklungen um ein sogenanntes Special-Set handelt, welches keine regulären Booster-Displays anbietet. Das bedeutet, ihr könnt die begehrten Karten nur in speziellen Boxen wie der Top-Trainer-Box finden, die direkt mehrere Boosterpacks und exklusive Promo-Karten enthält. Das macht es noch schwieriger, gezielt bestimmte Karten zu ziehen, und treibt die Preise für Einzelkarten in die Höhe.

Das sind die 5 teuersten Karten der Erweiterung. Auch nur eine dieser Karten unter 500 Euro zu finden wird schwer.

Die Gründe für die Probleme rund um Prismatische Entwicklungen lassen sich auf folgende Punkte herunterbrechen:

Evolitionen im Fokus: Die Entwicklungen von Evoli zählen zu den beliebtesten im Franchise und das Set bietet exklusive, wunderschöne Artworks.

Die Entwicklungen von Evoli zählen zu den beliebtesten im Franchise und das Set bietet exklusive, wunderschöne Artworks. Special-Set mit seltener Verfügbarkeit: Kein regulärer Display-Release, sondern nur limitierte Boxen.

Kein regulärer Display-Release, sondern nur limitierte Boxen. Tolle Karten-Gestaltung: Besonders das alternative Artwork von Nachtara EX wird als einer der begehrtesten Karten des Jahres werden.

Besonders das alternative Artwork von Nachtara EX wird als einer der begehrtesten Karten des Jahres werden. Hochwertige Promos in Sammlerboxen: Die Top-Trainer Box enthält nicht nur Boosterpacks, sondern auch eine exklusive und besonders süße Evoli-Karte.

Die Top-Trainer Box enthält nicht nur Boosterpacks, sondern auch eine exklusive und besonders süße Evoli-Karte. Knappheit verstärkt die Nachfrage: Durch das begrenzte Angebot steigt der Sammlerwert.

Durch das begrenzte Angebot steigt der Sammlerwert. Lang ersehntes Highlight-Set: Es mangelte im Pokémon TCG lange an Highlights und jetzt ist wieder ein Must-Have-Set veröffentlicht wurden.

So kam es zur Preisexplosion und Verknappung der Sammelkarten

Prismatische Entwicklungen war nach dem Release rasch ausverkauft, und die wenigen verfügbaren Produkte wurden auf dem Zweitmarkt zu hohen Preisen gehandelt. Fans und Händler kritisierten das Marktverhalten, da Scalper große Mengen aufkauften, um sie mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Nun gibt es Hoffnung: Die Pokémon Company hat einen Nachdruck angekündigt, der „so schnell wie möglich“ in den Handel kommt und erste Preisanpassungen bereits spürbar macht. Wer bisher leer ausgegangen ist, sollte Geduld haben, denn das Set wird in mehreren Wellen nachgeliefert.

In der Vergangenheit hat The Pokémon Company stark nachgedruckt, wodurch zuvor seltene Karten später günstig wurden. Trotz der Nachlieferungen dürfte Prismatische Entwicklungen ein langfristig begehrtes Set bleiben – ähnlich wie 151 – dank einzigartiger Karten und Sammlerwert. Wer noch keine Box ergattern konnte, kann auf die kommenden Nachlieferungen hoffen.