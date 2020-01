Pokémon: Erinnerung an tragische Poké-Klone rührt Fans zu Tränen

Die Welt der Pokémon scheint nur auf den ersten Blick kunterbunt und fröhlich. In Wirklichkeit verbergen sich hinter der Fassade oft extrem düstere Geheimnisse und tragische Schicksale. Wie zum Beispiel die Geschichte rund um Mr. Fuji und seine verstorbene Tochter Amber. Beziehungsweise seine Versuche, sie und einige Pokémon zu klonen. In der Uncut-Fassung des ersten Pokémon-Anime in Spielfilmlänge erfahren wir, dass die drei Starter-Pokémon diese Klon-Prozedur nicht überlebt haben.

Darum geht's: Mr. Fuji versucht, seine viel zu früh verstorbene Tochter Amber als Klon wieder zum Leben zu erwecken. Gemeinsam mit vier Pokémon: Den drei geklonten Starter-Pokémon sowie Mewtu. Die fünf Klone werden allesamt in Tanks herangezüchtet.

Nur einer überlebt: Der Erfolg des Projekts bleibt aus. Die tragische Geschichte nimmt ihren Lauf und sowohl die drei Starter-Pokémon als auch Mr. Fujis geklonte Tochter Amber sterben. Lediglich Mewtu überlebt die Prozedur und wächst heran.

Wer den ersten Pokémon-Anime kennt, dürfte sich noch an die unglaublich traurige Story erinnern. Im Internet macht die Erinnerung an das vielleicht dramatischste Element der Pokémon-Lore immer mal wieder die Runde, aktuell erinnert der Twitter-Account Dr. Lava's Lost Pokemon daran.

Anime-Exclusive: Starter Clones



These clone variants never appeared in the games -- only in The Uncut Story of Mewtwo's Origin. They're created by Dr Fuji in an effort to clone his dead daughter, but can't withstand the cloning process... so they all die. Only Mewtwo survives. pic.twitter.com/GjecUacCpe