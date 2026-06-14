LEGO Pokémon: Das Evoli-Set hat eine versteckte Seite – ihr könnt es ohne Extrateile zu einem Pinsir umbauen

Das offizielle Evoli-Set von LEGO besteht aus 587 Steinen und steht wahrscheinlich schon als ein süßes Sammlerstück in Beige- und Brauntönen in vielen Regalen.
Auf Reddit zeigt "Minute_Food_2881", dass er die zugehörige Bauanleitung für das Evoli wohl eher als groben Vorschlag verstanden hat.
Das Evoli-Set lässt sich problemlos "umfunktionieren"
Denn im LEGO-Subreddit teilte er einen Umbau, der die Frage aufwirft, ob das Evoli-Set eigentlich eine versteckte Identität hat – denn zu sehen ist ein Pinsir.
Das Käfer-Pokémon aus der ersten Generation mit den charakteristischen Greifklauen am Kopf wurde demnach aus exakt denselben Steinen gebaut, die sonst Evoli ergeben.
Link zum Reddit-Inhalt
Der Beitrag ist übrigens als "MOC" gekennzeichnet – das steht kurz für "My Own Creation" und ist in der LEGO-Community der Oberbegriff für Eigenkreationen ohne offizielle Vorlage.
Die Nutzer*innen stellen diese stattdessen auf der Rebrickable-Webseite zur Verfügung, die im Falle des Pinsir-Umbaus explizit nur das Evoli-Set mit der Nummer 72151 benötigt.
"Minute_Food_2881" ist dabei kein Unbekannter, schließlich hat der Bastler unter anderem mal ein Bidoof aus dem Evoli-Set gebaut:
Für Reddit-User "apapipay" führt das aber zu einem Problem: Er wisse nicht, wie er nach dem nachgebauten Bidoof-MOC seiner Frau erklären soll, dass er erneut ein Evoli-Set kaufen will (nur um dann nicht einmal das abgebildete Pokémon zu basteln).
Für einige Kommentare machen die Projekte von "Minute_Food_2881" aber so viel her, dass sie trotz ursprünglich kritischem Blick auf das Evoli-Set nun doch mit dem Gedanken spielen, sich eines zu holen – und wenn es nur für die MOC-Nachbauten sind.
Welches Pokémon würdet ihr aus dem LEGO Evoli-Set bauen?
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