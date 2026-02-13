Läuft gerade Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

13.02.2026 | 18:20 Uhr

Zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe bringt auch LEGO am 27. Februar 2026 drei Sets zu den Taschenmonstern auf den Markt.

Neben zwei größeren und entsprechend teureren Modellen (LEGO Pikachu, das wir euch ebenfalls bald genauer vorstellen, sowie ein Display-Modell mit Bisaflor, Glurak und Turtok) gibt es mit Evoli auch eine deutlich kleinere Figur. Für 59,99 Euro bekommt ihr hier überschaubare 587 Teile.

Wir konnten das Set schon vor Release zusammenbauen und stellen es euch im Video kurz vor. Unser Highlight dabei: Evoli ist nicht nur putzig, es macht auch einfach Spaß, mit den beweglichen Teilen wie den Ohren, den Beinen oder dem Schwanz rumzuspielen.
vor einer Stunde

