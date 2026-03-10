Geniale Pokémon-Idee: Fan zeigt, dass im LEGO-Set von Evoli ein viel cooleres Pokémon steckt

Ein Fan hat sich ein LEGO-Set von Pokémon gekauft, doch statt sich an die offizielle Anleitung zu halten, wollte er ein anderes Monster bauen und das sogar mit Erfolg.

Christos Tsogos
10.03.2026 | 19:00 Uhr

Pokémon hat mit LEGO eine Kooperation am Laufen und so diverse Sets rausgebracht, mit denen ihr einige der bekanntesten Taschenmonster einfach nachbauen könnt. Drei Sets gibt es bislang, aber wenn euch die baubaren Monster nicht gefallen oder der Preis zu teuer ist, könnte euch der Kauf abschrecken. Das galt aber nicht für den Fan Brad Barber.

Er kaufte sich das Evoli-Set und zeigte damit, wie ihr entspannt auch ein komplett anderes Pokémon bauen könnt, wenn ihr kreativ genug seid.

Mit einer Website könnt ihr viel mehr aus euren Sets rausholen

Brad Barber ist ein professioneller Designer auf rebrickable.com, einer Seite, auf der ihr viele Anleitungen für eure LEGO-Sets erwerben könnt. Diese Anleitungen geben euch die Möglichkeit, mit den Klemmbausteinen eurer erworbenen Sets auch etwas völlig anderes zu bauen.

Der Designer macht es sogar vor, und das mit dem Evoli-Set von LEGO. Er hat sich mit 486 Teilen des Sets eine detailgetreue und eigene Version von „Bidiza“ gebaut – dem Biber-Pokémon. Das Ergebnis lässt sich sehen (siehe Titelbild).

Video starten 0:45 Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

Hier zeigt sich vor allem, dass Fans von Klemmbausteinen nicht darauf limitiert sind, was die Hersteller in ihren Anleitungen hineinschreiben. Mit genug Kreativität und Fantasie lassen sich mit denselben Steinen eines Sets auch völlig andere Dinge bauen. Auch Dinge, die sogar in das Thema des gekauften Sets passen, wie hier mit Bidiza.

WillsBuilds zeigt auf rebrickable.com wie man sogar eine kleinere Version des Pikachu-Sets von LEGO nachbauen kann. Dazu braucht man nur drei kleinere Sets, die wären: Miles Morales Mech, Cute Hamster und dem Porsche 911 GT3. Diese reichen aus, um das Pokémon, den Pokéball und die Halterung nachzubauen.

Solltet ihr selbst daran interessiert sein, Bidiza nachzubauen, den Brad Barber entwickelt hat, müsst ihr die Anleitung auf rebrickable kaufen, denn die sind dort meist kostenpflichtig. Ihr könnt euch aber sonst auch selbst dran versuchen und mit den Musterfotos langsam herantasten – vielleicht erschafft ihr ja eine ganz eigene Version des Pokémons.

Zerlegt ihr selbst offizielle Sets, um Ideen zu realisieren, die euch im Kopf herumschwirren, oder haltet ihr euch lieber nur an die Anleitungen von LEGO und anderen Klemmbausteinmarken?

