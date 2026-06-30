Gerhard Acktun, Stimme von Mauzi aus Pokémon: "Es wurde immer schwieriger, am Anfang war ich wirklich sieben Stunden im Studio, bin dann raus und konnte fast nicht mehr sprechen."

Im GamePro-Interview spricht Mauzi-Synchronsprecher Gerhard Acktun offen über die körperlichen Folgen seiner bekanntesten Rolle – und welches zweite Pokémon er noch gesprochen hat.

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Jusuf Hatic
30.06.2026 | 17:45 Uhr

Mauzi gehört zu den bekanntesten Pokémon der Serie – seine markante Stimme verdankt es Synchronsprecher Gerhard Acktun. (© The Pokémon Company) Mauzi gehört zu den bekanntesten Pokémon der Serie – seine markante Stimme verdankt es Synchronsprecher Gerhard Acktun. (© The Pokémon Company)

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24 Jahre lang lieh Synchronsprecher Gerhard Acktun im Pokémon-Anime dem Mauzi von Team Rocket seine Stimme. Im Gegensatz zu den meisten anderen Taschenmonstern war das deutlich mehr Arbeit, schließlich war der kleine Kater in der Lage, die menschliche Sprache zu verstehen und zu kommunizieren.

Wie viel Arbeit das tatsächlich war, verriet uns Acktun in einem Interview auf der Dokomi 2026.

Video starten 1:41 LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab

"Mehr als vier Stunden mache ich nicht mehr"

Mauzis Stimme ist für deutsche Pokémon-Fans zwischen 1999 und 2023 untrennbar mit Gerhard Acktun verknüpft, was auch an der Stimmlage des Katers liegt. Gerade die machte dem Synchronsprecher auf Dauer zu schaffen, wie er im Interview erklärt:

"Es wurde immer schwieriger. Am Anfang war ich wirklich sieben Stunden im Studio. Ich bin dann raus und konnte fast nicht mehr sprechen."

In letzter Konsequenz bedeutete das für Acktun dann auch, kürzer zu treten: Nachdem die Stimmbänder so in Mitleidenschaft gezogen wurden, entschied sich der Sprecher, nicht mehr als vier Stunden für Aufnahmen im Studio zur Verfügung zu stehen.

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Komplett ohne Folgen blieb die Arbeit an Mauzi für Acktun dennoch nicht. Bei einer späteren Rolle sollte er eine Blume mit ähnlich hoher Stimmlage sprechen – da sich Acktuns Stimme in solchen Höhen aber "immer krächzend" anhört, habe er diese Rolle nicht mehr hinbekommen.

Welcher Mauzi-Satz in der deutschen Pokémon-Synchronisation ist euch am meisten im Kopf geblieben?

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