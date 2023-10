Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück für Switch schon zum Release günstiger abstauben

Das Pokémon-Spiel Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück ist schon direkt zum Start im Preis reduziert.

Erst gestern war der Release von Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück und schon jetzt gibt es das exklusiv für Nintendo Switch erschienene Adventure bei verschiedenen Händlern günstiger. Zu den günstigsten Shops zählt Alternate, wo ihr das Spiel momentan für 43,99€ versandkostenfrei und somit gut 12 Prozent günstiger. Das ist natürlich kein riesiger Rabatt, aber für ein brandneues Switch-Spiel doch erstaunlich günstig.

Auch andere Händler haben ihre Preise bereits etwas nach unten korrigiert. Hier ein paar Beispiele:

Die Angebote haben keine offizielle zeitliche Begrenzung. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern – zum Besseren oder zum Schlechteren.

Was bietet Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück?

1:44 Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Das müsst ihr zur Vorgeschichte wissen

Detektive für Menschen und Pokémon: Bei Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück handelt es sich um die Fortsetzung des 2016 für Nintendo 3DS erschienenen Pokémon-Spin-offs Meisterdetektiv Pikachu. Wie in dem Vorgänger und auch in dem seither erschienenen Kinofilm ist Pikachu hier als Detektiv unterwegs und ermittelt zusammen mit seinem menschlichen Partner in einer Stadt, die sowohl von Menschen als auch von Pokémon bewohnt wird.

Hinweise suchen und Fälle lösen: Spielerisch handelt es sich also um ein Rätsel-Adventure. Pikachu und sein Partner Tim lösen gemeinsam verschiedene Fälle, indem sie an den Schauplätzen nach Hinweisen suchen und mit betroffenen Personen und Pokémon sprechen. Im Notizbuch können wir dann auf Basis der gesammelten Indizien unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Zwischendurch sorgen verschiedene Minispiele für Abwechslung.

In unserem GamePro-Test hat uns Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück recht gut gefallen, unter anderem aufgrund der charmanten Charaktere und der abwechslungsreichen Orte. Allerdings haben wir uns durch den niedrigen Schwierigkeitsgrad oft unterfordert gefühlt. Hier erfahrt ihr mehr:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr weitere günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden. Außerdem sind diese Artikel hier einen Blick wert: