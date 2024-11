Pokémon-Leak zeigt, wie Mimigma unter dem Pikachu-Kostüm aussehen könnte

Was steckt unter diesem leicht beunruhigendem Stofffetzen?

Nach einem großen Daten-Leak bei Pokémon-Entwickler GameFreak tröpfeln immer mehr Informationen an die Oberfläche, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Dazu gehört auch eine Konzeptzeichnung, die das Geist-Pokémon Mimigma ohne Kostüm andeutet.

Ihr kennt das verhüllte Wesen bereits seit seiner Einführung im Jahr 2016. Seitdem rätseln Fans, was sich unter der grusligen Pikachu-Fratze verbirgt.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Sieht Mimigma so ohne Kostüm aus?

Veröffentlicht wurde das Bild auf X/Twitter von Centro Leaks. Neben dem gewohnten Mimigma in seiner Pikachu-Verkleidung seht ihr unten rechts auch zwei Darstellungen, in denen das kleine Wesen die Hüllen fallen lässt.

Unter dem Kostüm aus Stoff und dem Schweif aus Holz ist auf der Zeichnung ein dunkler Blob zu sehen. Die unteren Zacken der Form sind auch in Mimigmas Darstellungen in Spielen oder Serien bekannt. Darüber hinaus erinnert das Concept-Art etwas an Digda oder die Schleim-Blobs aus Dark Souls und Elden Ring. Eine Zeichnung erinnert zudem an ein trauriges Gespenst, das einem einfach Leid tun muss.

Ist diese Darstellung jetzt Kanon?

Nein, vermutlich nicht. Zum einen sollte die Zeichnung nie das Licht der Welt erblicken. Auch wenn sie von einer Pokémon-internen Quelle stammen sollte, ist es trotzdem nur ein Konzept und keine offizielle Lore. Außerdem befindet sich neben den Zeichnungen eine handschriftliche Notiz auf Japanisch. Frei übersetzt bedeutet sie:

"Das Innere ist nicht sichtbar, aber etwas Ähnliches wie diese Darstellung ist darin."

Auch die Person hinter dem Artwork wollte sich also offenbar nicht zu 100 Prozent auf eine klare Visualisierung festlegen, aber ungefähr könnte es schon hinkommen.

Was ist Mimigma für ein Pokémon?

Für diese Vorsicht gibt es auch gute Gründe, denn es könnten heftige Konsequenzen drohen, wenn ihr das wahre Wesen zu Gesicht bekommt. Das passt zum eher gruseligen Vibe, den die aufgemalte Pikachu-Maske ausstrahlt. Kein Wunder, dass Fans sogar unheimliche "Reallife-Aufnahmen" umsetzen, die in jeden Found-Footage-Horrorfilm passen würden.

Einen Eindruck aus der Serie könnt ihr euch beim offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal einholen:

Man munkelt, dass all jene eine schreckliche Krankheit befällt, die einen Blick unter das Kostüm werfen. Gerüchten zufolge hat nur eine einzige Person jemals Mimigma sehen können, weil ein Windstoß den Stoff wegwehte. Allerdings habe sie diesen Ausblick mit dem Leben bezahlt und starb einen schmerzhaften Tod.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt lohnend ist, zu erfahren, was unter der Pikachu-Kapuze steckt. Vielleicht bleiben einige Geheimnisse auch besser ungelüftet. Es könnte ja sein, dass an den Gerüchten doch was dran ist, obwohl der Konzept-Blob für sich genommen eher niedlich als furchteinflößend aussieht.

Was denkt ihr: Könntet ihr mit dem Design leben oder sieht Mimigma in eurer Vorstellung komplett anders aus?