Pokémon: Mimigma sieht in 'Echt' noch viel gruseliger aus, als es sowieso schon ist

Kennt ihr Mimigma, das Pokémon, das wie ein verkorkstes und unheimliches Pikachu aussieht? Als wäre das kleine Monster allein nicht schon Stoff für Albträume, gibt es jetzt noch eine viel gruseligere Form von ihm und das sogar in 'Echt'. Damit meinen wir aber natürlich kein reales Pokémon, sondern Bilder davon, wie es im echten Leben aussehen würde.

KI-Bildgenerator erschreckt uns mit "echtem" Mimigma

Es wäre doch schön, wenn es echte Pokémon geben würde, oder nicht? Auch wenn das niemals passieren wird, ist es interessant zu sehen, wie sie in Echt aussehen würden. Hilfreich dabei sind KI-Bildgeneratoren wie DALLE-E Mini, der verzerrte Modelle aus Bildern generiert.

Redditor AltoScribe hat den KI-Generator benutzt, um das Pokémon Mimigma ein reales Aussehen zu verpassen. Und das Ergebnis sieht nicht nur sehr echt, sondern auch verdammt gruselig aus:

Die Mimigma-Varianten übertreffen das animierte Vorbild definitiv, wobei selbst das gruselig genug ist, um Team Rocket zu verängstigen:

Was ist Mimigma für ein Pokémon? Mimigma taucht erstmals in Pokémon Sonne und Mond auf, entstammt also der siebten Generation. Es ist vom Typ Geist und Fee. Aber auch wenn es auf den ersten Blick wie ein gruseliges Pikachu aussieht, ist es das eigentlich gar nicht.

Mimigma trägt nur ein Laken, dessen Design an ein Pikachu erinnert. Wie das Pokémon selbst wirklich aussieht kann aber niemand sagen. Angeblich sollen diejenigen, die einen Blick unter das Laken gewagt haben, gestorben sein. In Pokédex-Einträgen ist davon die Rede, dass sich Forscher zu Tode erschrocken haben oder danach an einer rätselhaften Krankheit gestorben sind.

Es gibt also allen Grund, Angst vor Mimigma, vor allem in seiner "echten" Gestalt zu haben. Um sicher zu gehen sollte es vielleicht einfach direkt verbrannt werden! Nicht, das noch mehr Menschen sterben. Aber wie seht ihr das?

Schreibt uns auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sind gespannt, was ihr von dem animieren und "echten" Mimigma haltet.

