Pokémon: Dieser seltsame Anime-Auftritt eines Pikachu ist 7 Jahre her und verwirrt uns noch heute

Dieses Pikachu erinnert an einen ganz bestimmten Shinobi. (Bild: © The Pokémon Company / OLM-Animation Studio)

Pikachu ist seit dem Start der Anime-Serie und der Spielereihe DAS Gesicht von Pokémon. Besonders im Anime war das gelbe Elektro-Pokémon von Ash über 25 Jahre eine der wichtigsten Figuren.

Da es jedoch in der Welt der Taschenmonster nicht nur ein Pikachu gibt, sondern mehrere, ist es für Fans immer eine Freude, ein anderes Exemplar in der Serie zu sehen. Als der Charakter Pikala also mit ihrem Pikachu in der Serie Pokémon: Sonne und Mond auftauchte, waren Fans überrascht über das Aussehen ihres Pokémon: Es hatte eine ganz spezielle Frisur, die euch vielleicht sogar von einem anderen Anime bekannt vorkommen könnte.

Pikalas Pikachu ist eine klare Anspielung auf Narutos Sohn

Die Ähnlichkeiten zwischen Boruto und Bolta sind kaum zu übersehen. (Bild: © The Pokémon Company / OLM-Animation Studio)

Alle Pikachus, die im Pikachu-Tal leben, gehören zu Pikala. Die talentierte Pokémon-Trainerin hat jedem ihrer Taschenmonster einen Spitznamen gegeben, der sich oftmals auf ihr Aussehen, ihre Persönlichkeit oder ihre Frisur bezieht, wie Curly, Boss oder Red Cheeks. Darunter befindet sich auch ein ganz besonderes Pikachu namens "Bolt".

Bolt ist auf den ersten Blick mit seiner Frisur ein typisches Pikachu wie fast jedes andere von Pikala, da jedes von ihr einen einzigartigen Haarschnitt hat. Bei Bolt gibt es aber noch eine weitere Besonderheit. Seine Verbindung zur erfolgreichen Anime-Serie und Manga-Reihe "Naruto".

Genau genommen geht es um das Sequel von Naruto "Boruto", denn das gelbe Elektro-Taschenmonster trägt nicht nur einen ähnlichen Namen wie Narutos Sohn Boruto (Bolt), sondern hat auch die gleiche Frisur wie er. Bolt wird im Japanischen auch Boruto ausgesprochen, daher die Ableitung.

Bolt hat also nicht zufällig diesen Haarschnitt im Pokémon-Anime bekommen. Das kleine Pikachu ist eine Anspielung auf Narutos Sohn und Hauptprotagonist des Sequels.

Nicht das erste Mal, dass Naruto auftaucht

Pikalas Pikachu Bolt ist nicht die erste Anspielung auf Naruto im Pokémon-Anime. Ash hatte beispielsweise in der Serie XY ein verstecktes Ninja Dorf besucht, das sehr an Narutos Setting erinnert hat. Dadurch konnte sich sein Quajutsu zum sogenannten "Ash-Quajutsu" weiterentwickeln und stärker werden.

Ashs Quajutsu passt perfekt in ein Naruto-Setting. (Bild: © The Pokémon Company / OLM-Animation Studio)

Bolt kann komischerweise nur eine Attacke

Bolt wird von Pikala in einem Turnierkampf eingesetzt, hat dabei aber einen weniger guten Eindruck hinterlassen. Es konnte nur einen Gegner aus dem Turnier schlagen und das war ein Karpador – nicht besonders eindrucksvoll in der Welt von Pokémon.

Bolt scheint zudem auch nicht sonderlich gut von Pikala für den Kampf trainiert worden zu sein, da die einzige gelernte und bekannte Attacke des Pikachus Elektroball ist.

Vielleicht weiß das Animationsstudio selbst nicht, was sie mit dem Easter Egg vorhatten? (Bild: © The Pokémon Company / OLM-Animation Studio)

Die Absicht hinter dem Easter Egg

Es ist nicht klar, warum das Animationsstudio OLM die Anspielung auf Boruto eingebaut hat. Schließlich hat das Studio nichts mit Naruto oder dem Boruto-Anime zu tun.

In der Welt von Anime und Manga kommt es allerdings oft vor, dass Studios Referenzen oder Easter Eggs zu Ehren einer anderen Serie oder Manga-Reihe einbauen. Oftmals wird das jedoch in guter Absicht getan und der Anime, dem die Anspielung gilt, wird im positiven Licht dargestellt.

In diesem Fall ist das Pikachu jedoch schwach und kann nur eine Attacke, was keinen positiven Eindruck hinterlässt. Wir fragen uns also, was Studio OLM mit diesem Easter Egg beabsichtigen wollte, darauf werden wir aber vermutlich nie eine Antwort bekommen.

Welche Anime-Crossovers wünscht ihr euch in Zukunft und was ist eure Meinung zum Sequel von Naruto?