Pokémon Pokopia Erweiterungspass: Preis, Release und alle Infos zu den ersten drei DLCs

Für Pokémon Pokopia könnt ihr einen Erweiterungspass kaufen, der mehrere Addons enthält. Hier gibt’s alle bekannten Infos.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
19.06.2026 | 17:15 Uhr

Alle Infos zum Erweiterungspass von Pokémon Pokopia. Alle Infos zum Erweiterungspass von Pokémon Pokopia.

Inhaltsverzeichnis

Nintendo hat für Pokémon Pokopia einen Erweiterungspass veröffentlicht. Das Paket bietet Zugriff auf mehrere DLCs, die bis 2027 veröffentlicht werden und jede Menge neue Inhalte versprechen. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Das steckt alles im Pokopia-Erweiterungspass

Ihr könnt den Erweiterungspass ab sofort kaufen, allerdings werden die eigentlichen Inhalte erst später veröffentlicht. Insgesamt erhaltet ihr Zugriff auf drei große Erweiterungen, die ihr ausschließlich über den Pass bekommt. Einzeln könnt ihr sie nicht erwerben.

Video starten 1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Preis und Release, die wichtigsten Eckdaten:

  • Preis: 34,99 Euro
  • Plattform: Nintendo Switch 2
  • DLC 1: ab August 2026
  • DLC 2: ab Ende 2026
  • DLC 3: ab 2027

Mehr zu den konkreten Inhalten aller drei Erweiterungen erfahrt ihr auf den nächsten Seiten dieses Artikels:

Gibt es trotzdem kostenlose Inhalte für Pokopia?

Eine genaue Roadmap für kostenlose Updates gibt es derzeit nicht. Allerdings erscheint zusammen mit dem ersten DLC “Blubbmeeria” auch ein Patch für alle, der das Hauptspiel erweitert.

Das wichtigste Feature ist die neue Fähigkeit von Ditto, unter Wasser zu atmen. Auch ohne den Erweiterungspass könnt ihr ins Meer hinabtauchen, allerdings bringt der DLC passend dazu eine komplett neue Karte und viele Inhalte mit.

Ob zu jedem großen DLC auch ein kostenloses Update erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Zumindest finden im Laufe des Jahres aber für alle regelmäßige Ingame-Events statt, wie etwa das Jirachi-Event im Juni.

Mehr dazu:
Pokémon Pokopia enthüllt neues Jirachi-Event: Das müsst ihr für das Sternschnuppen-Pokémon erledigen
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia enthüllt neues Jirachi-Event: Das müsst ihr für das Sternschnuppen-Pokémon erledigen

Bonus-Inhalte mit dem Erweiterungspass

Neben den drei Erweiterungen könnt ihr euch mit dem Kauf des Passes auch zwei Boni sichern.

Wenn ihr den Erweiterungspass bis zum 31. August 2027 holt, bekommt ihr 30x seltene Pokémetallbarren in Pokopia – ein Crafting-Material, mit dem ihr etwa den 3D-Drucker im Pokémon Center benutzen könnt.

Um die Belohnung einzulösen, bekommt ihr nach dem Kauf eine Email an die Adresse eures Nintendo-Accounts. Darin findet ihr einen Code, den ihr als Geheimgeschenk im Spiel eingebt.

So löst ihr Geheimgeschenke ein:

  1. geht zu einem PC an einem Pokémon-Center
  2. wählt “Items erhalten”
  3. wählt “Geheimgeschenke”
  4. wählt “Per Seriencode empfangen”

Außerdem könnt ihr euch mit dem Kauf des Erweiterungspasses ein Ditto-Getümmel-Muster sichern, das ihr als Tapete oder Bodenbelag in euren Häusern verwenden könnt.

Öffnet dafür das Hauptmenü und wählt “Herunterladbare Inhalte” aus, wo ihr das Muster herunterladen könnt.

Was denkt ihr: Holt ihr euch den Erweiterungspass oder reichen für euch die regulären Inhalte von Pokémon Pokopia aus?

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia Erweiterungspass: Preis, Release und alle Infos zu den ersten drei DLCs

vor einem Tag

Pokémon Pokopia enthüllt neues Jirachi-Event: Das müsst ihr für das Sternschnuppen-Pokémon erledigen

vor einem Tag

Pokémon Pokopia-Fan baut mit drei Wasser-Pokémon und Bahnschienen das perfekte Sushi-Restaurant

vor einer Woche

Pokopia-Fans sind sich sicher: Die Unterwasser-Region des ersten DLCs war früher diese Stadt aus der ersten Pokémon Generation

vor einer Woche

Pokémon Pokopia Update 1.1 sorgt dafür, dass die Monster beim Bauen nicht mehr ständig im Weg stehen und macht die Welt ein bisschen lebendiger
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Das neue Adventure Pack in Disney Dreamlight Valley hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack

vor 36 Minuten

Das neue Adventure Pack in Disney Dreamlight Valley hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack
Neue Zelda-Alternative mit 82 bei Metacritic: Das neue Spiel der Octopath Traveler-Entwickler solltet ihr euch unbedingt anschauen   4     2

vor 51 Minuten

Neue Zelda-Alternative mit 82 bei Metacritic: Das neue Spiel der Octopath Traveler-Entwickler solltet ihr euch unbedingt anschauen
Das sind die 7 besten Spieler der WM 2026 - Laut EA Sports FC 26-Rankings

vor einer Stunde

Das sind die 7 besten Spieler der WM 2026 - Laut EA Sports FC 26-Rankings
Steam Controller kaufen: Reservierung, Verfügbarkeit und Restock im Live-Ticker   1  

vor einer Stunde

Steam Controller kaufen: Reservierung, Verfügbarkeit und Restock im Live-Ticker
mehr anzeigen