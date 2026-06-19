Pokémon Pokopia Erweiterungspass: Preis, Release und alle Infos zu den ersten drei DLCs

Alle Infos zum Erweiterungspass von Pokémon Pokopia.

Nintendo hat für Pokémon Pokopia einen Erweiterungspass veröffentlicht. Das Paket bietet Zugriff auf mehrere DLCs, die bis 2027 veröffentlicht werden und jede Menge neue Inhalte versprechen. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Das steckt alles im Pokopia-Erweiterungspass

Ihr könnt den Erweiterungspass ab sofort kaufen, allerdings werden die eigentlichen Inhalte erst später veröffentlicht. Insgesamt erhaltet ihr Zugriff auf drei große Erweiterungen, die ihr ausschließlich über den Pass bekommt. Einzeln könnt ihr sie nicht erwerben.

1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Autoplay

Preis: 34,99 Euro

34,99 Euro Plattform: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 DLC 1: ab August 2026

ab August 2026 DLC 2: ab Ende 2026

ab Ende 2026 DLC 3: ab 2027

Mehr zu den konkreten Inhalten aller drei Erweiterungen erfahrt ihr auf den nächsten Seiten dieses Artikels:

Gibt es trotzdem kostenlose Inhalte für Pokopia?

Eine genaue Roadmap für kostenlose Updates gibt es derzeit nicht. Allerdings erscheint zusammen mit dem ersten DLC “Blubbmeeria” auch ein Patch für alle, der das Hauptspiel erweitert.

Das wichtigste Feature ist die neue Fähigkeit von Ditto, unter Wasser zu atmen. Auch ohne den Erweiterungspass könnt ihr ins Meer hinabtauchen, allerdings bringt der DLC passend dazu eine komplett neue Karte und viele Inhalte mit.

Ob zu jedem großen DLC auch ein kostenloses Update erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Zumindest finden im Laufe des Jahres aber für alle regelmäßige Ingame-Events statt, wie etwa das Jirachi-Event im Juni.

Bonus-Inhalte mit dem Erweiterungspass

Neben den drei Erweiterungen könnt ihr euch mit dem Kauf des Passes auch zwei Boni sichern.

Wenn ihr den Erweiterungspass bis zum 31. August 2027 holt, bekommt ihr 30x seltene Pokémetallbarren in Pokopia – ein Crafting-Material, mit dem ihr etwa den 3D-Drucker im Pokémon Center benutzen könnt.

Um die Belohnung einzulösen, bekommt ihr nach dem Kauf eine Email an die Adresse eures Nintendo-Accounts. Darin findet ihr einen Code, den ihr als Geheimgeschenk im Spiel eingebt.

So löst ihr Geheimgeschenke ein:

geht zu einem PC an einem Pokémon-Center wählt “Items erhalten” wählt “Geheimgeschenke” wählt “Per Seriencode empfangen”

Außerdem könnt ihr euch mit dem Kauf des Erweiterungspasses ein Ditto-Getümmel-Muster sichern, das ihr als Tapete oder Bodenbelag in euren Häusern verwenden könnt.

Öffnet dafür das Hauptmenü und wählt “Herunterladbare Inhalte” aus, wo ihr das Muster herunterladen könnt.

Was denkt ihr: Holt ihr euch den Erweiterungspass oder reichen für euch die regulären Inhalte von Pokémon Pokopia aus?