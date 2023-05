Pokémon Purpur & Karmesin: Exklusivhits für Nintendo Switch jetzt zum halben Preis abstauben

Bei Expert gibt es Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin jetzt für nur 29,99€ im Angebot.

Bei Expert gibt es jetzt Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin für Nintendo Switch günstig im Sonderangebot. Für die Open-World-Spiele bezahlt ihr nur noch jeweils 29,99€ und somit gerade mal die Hälfte der UVP von 59,99€. Das ist gerade für exklusive Switch-Hits, die noch dazu erst rund ein halbes Jahr alt sind, ein stattlicher Rabatt. Günstiger gab es die beiden Spiele laut Vergleichsplattformen jedenfalls noch nie.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Sofern ihr die Spiele nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt, fallen Versandkosten von 6,99€ an. Selbst damit ist Expert nach Angaben von Idealo allerdings noch immer der derzeit günstigste Anbieter, wenn auch nur knapp vor MediaMarkt, wo ihr die Spiele gerade für 37,99€ versandkostenfrei im Angebot bekommt.

Was bieten Pokémon Purpur & Karmesin?

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Open World: Mit der 9. Generation der Hauptreihe bekommt ihr erstmals bei Pokémon eine richtige Open World mit abwechslungsreichen Landschaften wie Wäldern, Seen und Wüsten geboten. Am wichtigsten ist aber natürlich, dass diese Welt vollgestopft ist mit Pokémon, darunter auch viele neue Taschenmonster in sehr hübschem Design. In unserem Test hat es uns beispielsweise vor allem das niedliche Ferkuli angetan, wie ihr hier nachlesen könnt:

Koop und spannende Taktik-Kämpfe: Das Gameplay von Pokémon Purpur und Karmesin hält sich im Kern an die Vorgänger und bietet taktische Rundenkämpfe mit Schere-Stein-Papier-Prinzip. Allerdings könnt ihr nun Kämpfe auf Wunsch auch automatisch ablaufen lassen, was beim Aufleveln gegen leichte Gegner Zeit spart. Neu ist außerdem der Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen. Daneben könnt ihr natürlich wie üblich im Multiplayer gegeneinander antreten.

Technisch inzwischen besser: Trotz ihrer Vorzüge mussten Pokémon Purpur und Karmesin zum Release eine Menge Kritik einstecken, was vor allem an dem unfertigen Zustand mit Bugs und Performance-Einbrüchen lag. Viele der Fehler wurden inzwischen bereits durch Patches behoben. Mindestens mit kleineren Mängeln wie Pop-Ups und gelegentlichen Rucklern solltet ihr aber noch immer rechnen.

