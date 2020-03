Pokémon Rot & Blau spielen zur selben Zeit wie Rubin & Saphir

Wer an Pokémon-Spiele denkt, der wird wahrscheinlich nicht als erstes auf die Idee kommen, dass die einzelnen Titel einer Timeline untergeordnet sind. Offiziell hören wir allerdings nicht sehr oft davon. Trotzdem gibt es sie, und manche Spiele auf ihr sind sogar zur gleichen Zeit angesiedelt. Das wissen wir jedoch nur, weil ein Twitter-Account die gelöschten Tweets eines Pokémon-Entwicklers ausgegraben hat.

Die Info kommt mal wieder durch den Twitter-Kanal des Pokémon-Forschers Dr. Lava, der gelöschte Tweets des Game Freak-Autors Toshinobu Matsumiya veröffentlicht hat.

Lost Pokemon History of the Day: Deleted Timeline



In May 2014, one of Game Freak's head writers tweeted out the Pokemon Timeline for Generations 1-6. He quickly deleted his tweet -- but by then, it was too late... the cat was out of the bag.



(More info in thread below) (1/4) pic.twitter.com/gO0OMhgL37