Pokémon: 1. Bisaknosp-Entwurf sieht aus, als hätte jemand draufgetreten

Bisasam ist eines der niedlichsten Pokémon und entwickelt sich zu Bisaknosp weiter. In dieser Form ist es zwar noch kein Brecher wie das Bisaflor oder Mega-Bisaflor, aber schon deutlich imposanter als der knuddelige Vorgänger. Allerdings hätte das auch ganz anders kommen können, wie ein früher Beta-Designentwurf zeigt.

So sollte das Bisaknosp-Pokémon zwischenzeitlich aussehen

Plattgemacht: Eines der ersten Designs von Bisaknosp sah offenbar vor, dass das Pokémon so schwer an der Last der Pflanze auf dem Rücken zu tragen hat, dass es ganz plattgedrückt wird.

Ivysaur's original appearance dates back to 1990, long before Bulbasaur & Venusaur existed. Back then, Ivysaur was flat as a pancake — weighed down by the massive plant on his back.



So richtig lebensfähig, glücklich und zufrieden sieht diese frühe Version des Bisaknosp-Designs nicht aus. Es wirkt eher verwunderlich, dass so eine große Pflanze auf dem Rücken wächst, wenn die Last so groß ist, dass sie kaum getragen werden kann.

Weitere verworfene Pokémon-Entwürfe:

Wie reagieren die Fans?

Die sind entsetzt: Dementsprechend stößt der Beta-Look und vor allem das Sprite-Design auf sehr wenig Gegenliebe bei den Fans. Sie zeigen sich zum Großteil entsetzt und machen ihrem Unmut unter dem Tweet von Dr. Lava's Lost Pokémon Luft.

Einige bezeichnen es sogar als "böse", vor allem im direkten Vergleich zum finalen Design:

Andere schlagen vor, dem Leid ein Ende zu bereiten, und zwar am besten mit Feuer.

Allerdings finden sich auch hier einige wenige Pokémon-Trainer und -Fans, die dem Look etwas abgewinnen können.

Wie gefällt euch die frühe, unveröffentlichte Design-Version von Bisaknosp?