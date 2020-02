Pokémon-Fans, die sich mit der chinesischen Kultur und deren Sagengestalten auskennen, dürften es bereits wissen, für viele andere stellt es vielleicht eine Überraschung dar: Auch das legendäre Pokémon Ho-Oh hat seinen Ursprung in der realen Welt. Das Design des Vogel-Pokémons beruht auf der Legende des Fenghuang, einem Glückssymbol.

Chinesischer Phönix: Das legendäre Pokémon soll sich an der chinesischen Sagengestalt des Fenghuang orientieren. Zumindest ist das Design dem mystischen Vogel nachempfunden, der über alle anderen Vögel herrschen soll.

Im Mythos herrscht Fenghuang allerdings nicht nur über alle anderen Vögel, sondern bewacht auch noch einen Teil des Kaiserpalasts. Auch wenn das Tier aus der chinesischen Mythologie oft als "Phönix" bezeichnet wird und wohl auch mit Feuer assoziiert wird, sollte er nicht mit dem griechischen Phönix verwechselt werden.

Dasselbe gilt für den roten Vogel (des Südens) aus der chinesischen Mythologie. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um den Fenghuang-Vogel, der gleichzeitig auch ein Glückssymbol darstellt.

Ho-oh Origins:



Ho-oh is based on the Chinese Phoenix, "Fenghuang," who's believed to rule over all other birds. In Japan, Fenghuang is called H?-?... which explains why this Pokemon's named Ho-oh.



Fenghuang shouldn't be confused with the Greek Phoenix, who rises from the ashes. pic.twitter.com/shlRDVFp5Z