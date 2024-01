Pokémon-Karten heftig reduziert: Jetzt könnt ihr verrückte 100€ bei Amazon auf das Sammelkartenspiel sparen!

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als der Schulhof in ein Schlachtfeld der Sammelkartenspiele verwandelt wurde? Ich erinnere mich noch genau daran, wie wir stolz unsere Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten präsentierten und in hitzige Duelle verwickelt waren.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel Classic ist mehr als nur eine Sammlung von Karten. Es ist eine Zeitreise zu den Wurzeln des Spiels, gepaart mit hochwertigem Zubehör und neuen, aufregenden Karten. Diese Kollektion ist ein Must-Have für alle Pokémon-Sammelkartenspiel-Fans und Sammler, die die Magie der ersten Generation erleben möchten.

Derzeit sind nur noch wenige Exemplare der englischen Version bei Amazon erhältlich. Wer also seine Sammlung um einige Karten erweitern möchte, sollte sich besser beeilen.

Palworld hat euch begeistert? Dann kehrt jetzt zu den Wurzeln zurück!

Das Pokémon-Sammelkartenspiel Classic ist eine Hommage an die Anfänge des Spiels und konzentriert sich auf die ersten Partner-Pokémon. Bisaflor, Glurak und Turtok, die vielen Fans besonders ans Herz gewachsen sind, werden in Form von 60 Kartendecks präsentiert, die nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken, sondern auch einen spannenden und ausgewogenen Spieleabend bieten.

Mit einem klassischen Pokémon-Sammelkartenspiel könnt ihr nichts falsch machen.

Die enthaltenen Karten sind nicht einfach nur Karten - es sind hochwertige, glänzende Folienkarten, die die Pokémon in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Die Liebe zum Detail macht diese Karten zu einem echten Schmuckstück für jede Sammlung.

Doch das Pokémon-Sammelkartenspiel Classic wäre nicht vollständig, wenn nicht auch einige neue Stars ihr Debüt geben würden. Suicune Ex, Lugia ex und Ho-Oh ex betreten die Bühne und bringen frischen Wind in das ohnehin schon beeindruckende Arsenal an Karten. Ihre einzigartigen Fähigkeiten und beeindruckenden Designs machen sie zu begehrten Schätzen für jeden Sammler und versprechen spannende strategische Möglichkeiten im Spiel.

Das Wichtigste im Überblick

Drei Decks mit je 60 Karten enthalten die ursprünglichen ersten Partner-Pokémon Bisaflor, Glurak und Turtok.

enthalten die ursprünglichen ersten Partner-Pokémon Bisaflor, Glurak und Turtok. Hochglanz-Folienkarten mit Karten aus der langen Geschichte des Pokémon-Sammelkartenspiels.

mit Karten aus der langen Geschichte des Pokémon-Sammelkartenspiels. Sechs neue Karten , darunter Suicune ex, Lugia ex und Ho-Oh ex, die in dieser Sammlung ihr Debüt geben.

, darunter Suicune ex, Lugia ex und Ho-Oh ex, die in dieser Sammlung ihr Debüt geben. Hochwertige Accessoires , entwickelt von der renommierten Designfirma Nendo in Zusammenarbeit mit Tsunekazu Ishihara.

, entwickelt von der renommierten Designfirma Nendo in Zusammenarbeit mit Tsunekazu Ishihara. Klappbares Spielbrett für zwei Spieler für ein bequemes und stilvolles Spielerlebnis.

für zwei Spieler für ein bequemes und stilvolles Spielerlebnis. Drei Deckboxen mit Leder-Finish

mit Leder-Finish Praktisch stapelbare Schadenszähler für ein reibungsloses Spielerlebnis.

für ein reibungsloses Spielerlebnis. Zwei Sets 3D-Zustandsmarker, um den Überblick über spezielle Zustände zu behalten.