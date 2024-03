Pokémon-Sammelkartenspiel "Gewalten der Zeit": Bestellt euch jetzt die neueste Erweiterung vor!

Die Top Trainer Boxen werden dieses mal Windewoge und Eisenblatt geziert.

Die neueste Erweiterung von Karmesin & Purpur, Gewalten der Zeit, führt zahlreiche neue Paradox-Pokémon ein, darunter Eisenblatt und Windewoge, die beiden Stars der Top-Trainer-Boxen des Sets. Außerdem könnt ihr euch auf die Rückkehr der mächtigen Ass-Trainer freuen, die erstmals in der Schwarz & Weiß-Serie auftraten.

Alle Infos zum Release und neuen Pokémon-Karten in "Gewalten der Zeit"

Mit jedem neuen Set gibt es mehrere Möglichkeiten, die neuen Karten zu sammeln. Die klassischste Variante wäre wohl ein normaler Booster, der dieses Mal mit einem UVP von 4,99€ vergleichsweise günstig ist.

Wir haben für euch eine Übersicht aller Produkte zusammengestellt, die am 22. März für das Set "Gewalten der Zeit" erscheinen und ab sofort vorbestellt werden können:

Das Highlight dieser Erweiterung sind die vielen neuen Paradox-Pokémon, die die Fans schon in der Erweiterung Paradox-Rift schmerzlich vermisst haben. So gibt es diesmal endlich die Sammelkarten der Paradox-Pokémon Furienblitz, Eisenhaupt, Windewoge und Eisenblatt.

Eine weitere Neuheit bzw. viel eher ein Comeback sind die Ass-Trainer, die einige vielleicht noch aus "Schwarz & Weiß" kennen. Insgesamt gibt es in diesem Set 7 seltene Ass-Trainer, die auch diesmal wieder außergewöhnlich starke Fähigkeiten und coole Designs haben sollen.

Der beste Deal des Sets und was in der Top-Trainer-Box ist

Die Top-Trainer-Box zu dem Set "Gewalten der Zeit" bekommt ihr wieder in zwei unterschiedlichen Varianten. Die Stars der Box sind dieses mal die mächtigen Pokémon Windewoge-ex und Eisenblatt-ex aus jeweils der Vergangenheit und Zukunft.

Jede Box enthält nicht nur 9 Boosterpacks, sondern auch eine exklusive Vollbild-Promokarte sowie hochwertiges Zubehör für das entsprechende Pokémon. Mit all diesem Zubehör richtet sich die Top-Trainer-Box vor allem an Einsteiger, die von den Extras am meisten profitieren dürften.

Hier ist einmal alles, was ihr in der Top-Trainer-Box bekommt im Überblick:

1 holografische Vollbild-Promokarte mit Eisendorn (Eisenblatt) oder Flatterhaar (Windewoge)

mit Eisendorn (Eisenblatt) oder Flatterhaar (Windewoge) 9 Boosterpacks der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Karmesin & Purpur – Gewalten der Zeit

der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Karmesin & Purpur – Gewalten der Zeit 45 Energiekarten des Pokémon-Sammelkartenspiels

65 exklusive Kartenhüllen mit Windewoge bzw. Eisenblatt

mit Windewoge bzw. Eisenblatt 6 Schadensmarken-Würfel

1 exklusiver Münzwurf-Würfel

2 Kunststoffmarken für Spezielle Zustände

1 Spielanleitung

1 Sammelbox zum Aufbewahren sämtlicher Artikel mit 4 Trennstegen zum Organisieren

Exklusive Promos und Zubehör sind euch egal und ihr wollt das besten Preis-Leistungs-Verhältnis für die neuen Pokémon-Karten? Dann ist das Boosterbundle genau das Richtige für euch! Dort bekommt ihr für den Preis von 5 Boostern einen Booster geschenkt, wenn ihr ein Angebot zum UVP findet. Also lieber vorbestellen und schnell sein, bevor die Preise angepasst werden.

