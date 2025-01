Scalper rennen Händlern wegen neuem Pokémon TCG-Set die Bude ein und kaufen alles weg - Dabei sind die Drop-Raten immens mies

Wollt ihr die seltenen Versionen der "Eeveelutions" ergattern, müsst ihr tief ins Portemonnaie greifen.

Ob Pokémon-Fan oder nicht: Es ist kein Geheimnis, dass das niedliche Pokémon Evoli eine Menge Beliebtheit genießt. Schließlich durfte es gemeinsam mit dem Maskottchen Pikachu die ersten Let’s-Go-Spiele mit Pokémon Let’s Go Pikachu und Evoli repräsentieren.

Deswegen dürfte es nicht überraschend kommen, dass auch im Sammelkartenspiel ein Hype entsteht, wenn das beliebte Pokémon in den Vordergrund rückt. Worum es genau geht und wieso das Frust generiert, verraten wir euch hier.

Neues Pokémon-Sammelkartenspiel-Set ist vor Release komplett überteuert

Worum geht’s? Das neue Set des Pokémon-Sammelkartenspiels heißt “Prismatische Entwicklungen“, erscheint am 17. Januar 2025 und stellt vor allem Evoli und seine Entwicklungen in der Stellar-Terakristall-Form in den Vordergrund.

Eine Übersicht der sogenannten “Eeveelution“-Karten könnt ihr hier sehen:

Es geht um das physische Sammelkartenspiel. Wenn ihr hingegen etwas über das Mobile-Game Pokémon TCG Pocket erfahren wollt, können wir euch diese Artikel empfehlen:

Seltene Verfügbarkeiten: Die Drop-Raten von Karten mit der Seltenheit Secret Illustration Rare sind sehr gering.

Konkret sollt ihr pro 65 Booster-Packungen lediglich 1 von 32 solcher Karten bekommen (via toxic.pokemon auf TikTok). Wollt ihr also eine bestimmte Karte über diesen Weg ergattern, wird das ziemlich schwierig.

Hohe Preise: Durch den immensen Hype des beliebten Pokémons, der Seltenheit der Karten sowie der geringen allgemeinen Verfügbarkeit des Sets sind die Preise vor Release in die Höhe geschossen.

Aktuell steht mit dem Release der Top-Trainer-Box am 17. Januar die Veröffentlichung des Sets kurz bevor. Die Box selbst ist an den meisten offiziellen Orten im Internet für etwa 50 Euro verfügbar – zumindest war sie das, weil sie aktuell überall ausverkauft zu sein scheint.

Nun könnt ihr die besagte Box auf dem Zweitmarkt für ein Vielfaches des Ursprungspreises finden. Konkret finden wir zum Beispiel drei Tage vor offiziellem Release auf cardmarket.com die Top-Trainer-Box von “Prismatische Entwicklungen“ in ihrem günstigsten Angebot von 102 Euro, wobei die Tendenz eher in Richtung 150 Euro geht.

Wie riesig das Scalper-Problem beim Pokémon-Sammelkartenspiel aktuell ist, zeigt uns unter anderem das untere Video, indem ein Scalper stolz seine "Beute" präsentiert. Ein Pack wird hier wohl für je $160 verkauft.

Wollt ihr dies mit dem Direktkauf eurer heiß ersehnten Karten umgehen, bleibt es weiterhin kostspielig. So wird abermals cardmarket.com die beliebte Nachtara-ex-Special-Art-Rare-Karte ab 400 Euro angeboten.

Geduld heißt die Devise

Nachdem wir euch die aktuelle Situation des Pokémon-Sammelkartenspiels aufgezeigt haben, haben wir zum Schluss auch noch einige tröstende Worte parat. Wir beschreiben nämlich die aktuelle Marktsituation, wie sie vor der Veröffentlichung des ersten Produktes des “Prismatische Entwicklungen“-Sets aussieht.

Tatsächlich sind neben der Top-Trainer-Box die Veröffentlichungen einer Überraschungsbox sowie Mini-Tin-Boxen geplant. Außerdem könnten Reprints des Sets im Verlauf des Jahres folgen, was den preislichen Wert der Karten ebenfalls senken sollte.

Zusätzlich dazu kann es sein, dass der Hype sowie die Preise beim Release des Sets oder einige Zeit danach bereits abfallen. Deswegen empfehlen wir den Geduldigen unter euch, abzuwarten, den Markt zu beobachten und keinen Panik-Kauf zu machen, der Scalper unterstützt.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie nehmt ihr den Hype um das neue Pokémon-Karten-Set wahr?