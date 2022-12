Pokémon: Jetzt noch schnell die Adventskalender 2022 bei Amazon sichern

Für den Kauf eines Adventskalenders ist es jetzt zwar schon ein bisschen spät. Immerhin ist heute schon der Tag des ersten Türchens und um diese Zeit sind gerade die begehrtesten und kreativsten Adventskalender meist schon ausverkauft. Falls ihr jedoch Pokémon-Fans seid und euch bislang noch keine Gedanken über die stilvolle Gestaltung eurerAdventszeit gemacht habt, dann habt ihr Glück gehabt: Die Pokémon-Adventskalender 2022 sind bei Amazon nämlich noch verfügbar und sogar etwas günstiger. Ihr bekommt zwei verschiedene aktuelle Modelle in unterschiedlichen Preisklassen, daneben ist auch noch eine ältere Version aus dem letzten Jahr verfügbar:

In beiden Versionen des 2022er Adventskalenders sind 16 Pokémon-Figuren enthalten, hinter den übrigen Türen verbergen sich weihnachtliche Accessoires wie Geschenke, Tannenbäume und Schlitten. Die Figuren sind in beiden Fällen etwa fünf Zentimeter groß. Der höhere Preis der Deluxe-Version kommt vor allem durch den aufwendigen Hintergrund mit verschneiter Winterlandschaft und einer kleinen Höhle zustande, der auch Beleuchtung und Sound bietet.

Auch die 2021er-Version kommt mit 16 Figuren und diversem Zubehör. Sie scheint nicht viel mehr zu bieten als das günstige neue Modell, weshalb wir euch im Zweifelsfall eher letzteres empfehlen würden. Allerdings unterscheiden sich die Figuren der drei Kalender deutlich voneinander. Ihr solltet also vor dem Kauf nachschauen, in welchem davon euer Lieblings-Pokémon enthalten ist. Pikachu ist übrigens natürlich in allen dreien mit dabei, aber selbst hier gibt es deutliche optische Unterschiede. Er tritt mal mit Weihnachtsmannmütze, mal mit Mütze und Schal und mal mit Geschenk in den Pfoten auf.