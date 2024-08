Die Pokémon Smile-App soll Kids das Zähneputzen erleichtern - denn sie retten dabei Taschenmonster

In der App geht es darum, Pokémon von bösen Bakterien zu befreien und sie dann zu fangen.

Neben den klassischen Pokémon-Spielen kommen immer wieder Spin-offs im Taschenmonster-Universum heraus. Die Mobile-App Pokémon Smile gehört auch dazu, verfolgt aber ein anderes Konzept als wir das normalerweise von der Reihe kennen. Statt mit den Kreaturen zu kämpfen und sie dann selbst ins Gefecht zu schicken, sollen sie beim Zähneputzen motivieren.

So funktioniert Pokémon Smile

Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, richtet sich die App hauptsächlich an Kinder, für die das Zähneputzen von Haus aus oft nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen gehört. Falls ihr als verantwortliche erwachsene Person statt auf Ermahnung lieber auf Motivation setzt, könnte euch die App interessieren. Sie ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Mit Pokémon Smile wird die Mundhygiene zu einem Minispiel, in dem es darum geht, Taschenmonstern zu helfen. Diese wurden nämlich von bösen Bakterien geschnappt, die Karies verursachen. Nur wer gründlich putzt, sorgt dafür, dass die Pokémon auftauchen, gerettet und gefangen werden können.

Die App arbeitet dafür mit der Smartphone-Kamera. Wer sie nutzt, kann sich selbst auf dem Bildschirm beim Putzen beobachten, bekommt dazu aber auch ein Modell der Zahnreihen und die befallenen Pokémon zu sehen. Es gilt dann, den Anweisungen zu folgen und so lange zu schrubben, bis die Taschenmonster glücklich und befreit sind.

Das Minispiel erfordert folgende Schritte: Kinder fangen an zu putzen, besiegen Bakterien, decken Pokémon auf und fangen sie.

Bei all dem greift mal wieder das “Schnappt sie euch alle”-System. Ganze 100 Pokémon können die Kinder auf diese Art über das Zähneputzen freischalten und fangen. Wer den Pokédex vervollständigen will, muss also fleißig schrubben.

Zusätzlich können User sich auch noch witzige Mützen sammeln, die sie sich dann im Foto-Modus selbst aufsetzen können. Außerdem gibt es auch noch Tipps für die perfekte Mundhygiene.

Das sagen Eltern zur App

Im Google Play Store schneidet die App mit einer 4,3 von 5 wirklich gut ab. Im App Store von Apple sieht es mit einer Bewertung von 4,3 nicht anders aus. Viele Eltern berichten in ihrem Wertungskommentar, dass die App die Motivation der Kinder beim Zähneputzen ordentlich steigert. Auch technisch funktioniert die App bei den meisten recht gut.

Eine Person schreibt beispielsweise:

Für Eltern, die sich die abendliche Routine und Kompromisse wegen dem Zähneputzen bei den Kindern erleichtern wollen, ist dies eine ideale App. [...]

Ein paar Kritikpunkte haben die Familien aber doch. So funktioniert bei manchen Nutzer*innen etwa die Gesichtserkennung nicht immer einwandfrei. Zudem gibt es einige Verbesserungsvorschläge:

Es ist suboptimal, dass man so schnell putzen muss, gerade in Zeiten von elektr. Zahnbürsten, die eine eher ruhige Handhabung erfordern. [...]

Die Aufforderung zum schnell putzen, wird tatsächlich immer wieder in den Bewertungen kritisiert. Manche User schlagen daher eine neue Einstellung vor, in der festgelegt wird, ob mit einer elektrischen oder einer gewöhnlichen Handzahnbürste geputzt wird – so könnte auch die Geschwindigkeit angepasst werden

Manche Personen haben auch ganz generell Bedenken, was die Gesichtserkennung angeht. Ob ihr Apps mit dieser Funktion nutzen wollt, beziehungsweise eure Kleinen nutzen lasst, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

Übrigens: Die App richtet sich zwar ganz offensichtlich an Kinder, aber in den Bewertungen melden sich auch ältere Pokémon-Fans zu Wort, die ihren Spaß damit haben. Denn sind wir mal ehrlich: Mehrmals täglich Zähneputzen ist zwar unverzichtbar, aber auch ganz schön langweilig.

Wie sieht’s bei euch in Sachen Zähneputzen aus: Habt ihr Kinder, mit denen ihr die App ausprobieren wollt oder habt ihr vielleicht sogar selbst Lust darauf?