Pokémon-Spiele zum halben Preis: Jetzt Pokémon Schwert & Schild für Switch günstig schnappen

Bei GameStop gibt es Pokémon Schwert & Schild gerade sehr günstig. Wie lange das Angebot gilt, verrät der Händler nicht.

Noch hat GameStop seinen Black Friday Sale nicht offiziell gestartet, trotzdem gibt es bereits ein paar Schnäppchen. So könnt ihr jetzt die beiden Switch-Hits Pokémon Schwert und Schild für nur 29,97€ (UVP: 59,99€) abstauben. Selbst für schon etwas ältere Exklusivspiele für Nintendo Switch ist das noch immer ein hervorragendes Angebot, da diese in der Regel sehr preisstabil sind.

Laut Vergleichsplattformen gibt’s die beiden Spiele momentan nirgendwo auch nur annähernd so günstig wie bei GameStop, der zweitbeste Preis liegt derzeit bei 44,95€. GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Sie könnten also jederzeit wieder verschwinden.

Was bieten Pokémon Schwert und Schild?

7:58 Testvideo zu Pokémon Schwert & Schild - Weniger Pokémon, mehr Spiel? Das macht Schwert & Schild zum besten Spiel der Reihe

Hohe Bewertungen: Pokémon Schwert und Schild sind die achte Generation der Pokémon Hauptreihe und somit der direkte Vorgänger von Pokémon Purpur und Karmesin, wenn man von Remakes und Spin-Offs wie Pokémon-Legenden: Arceus absieht. Schwert und Schild haben allerdings im Schnitt deutlich bessere Bewertungen bekommen als ihre Nachfolger, in unserem ausführlichen GamePro-Test kamen sie sogar auf stolze 91 Punkte:

Klassisches Gameplay: Im Wesentlichen handelt es sich bei Pokémon Schwert & Schild um traditionelle Pokémon-Spiele, in denen ihr die Spielwelt erkundet, dabei möglichst viele der niedlichen, kleinen Monster einsammelt und sie trainiert, um in rundenbasierten Kämpfen anzutreten. Diese Kämpfe funktionieren nach wie vor nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es kommt also stets darauf an, den richtigen Konter für die Attacken des Gegner parat zu haben.

Komplexe Kämpfe und lebendige Welt: Pokémon Schwert & Schild machen aber auch manches besser als die Vorgänger. So sind die Kämpfe beispielsweise komplexer geworden. Dazu trägt unter anderem das neue Dynamaxing bei, durch das sich Pokémon für wenige Runden in riesige Monster verwandeln können. Außerdem punkten Schwert und Schild durch ihre detailverliebte und lebendige Spielwelt. Diesmal werdet ihr in die sogenannte Galar-Region geschickt, die Großbritannien ähnelt.

