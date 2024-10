Pokémon TCG Pocket ist live - Alles, was ihr zum Release des neuen Sammelkartenspiels wissen müsst

Pokémon TCG Pocket ist nun auch bei uns erhältlich.

Im September ging mit Pokémon Sammelkartenspiel Pocket (auf Englisch: Pokémon Trading Card Game Pocket) ein neues Sammelkartenspiel zu den niedlichen Taschenmonstern an den Start – allerdings nur in Neuseeland. In anderen Regionen mussten Spieler*innen sich noch gedulden. Nun ist auch bei uns der Release gekommen. Daher fassen wir in diesem Artikel die wichtigsten Infos zum Spiel noch einmal zusammen.

Wollt ihr direkt genauere Informationen, beispielsweise zu den neuen Spielregeln und Währungen, könnt ihr auch in unsere große Übersicht reinschauen. Dort gehen wir nochmal genauer auf alles ein:

Ab wann und auf welcher Plattform kann ich Pokémon TCG Pocket spielen?

In Neuseeland ist das Spiel bereits seit Ende September verfügbar. Der globale Release findet dagegen am 30. Oktober 2024 statt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können wir also ab heute auch endlich loslegen – mit deutschsprachiger Oberfläche.

Ist der Download von Pokémon TGC Pocket bereits möglich?

Ihr könnt das Mobile-Spiel bereits auf euer Android- oder iOS-Smartphone über den Google Play Store oder den Apple Store herunterladen. Ein Download auf euer Tablet, falls unterstützt, ist ebenfalls möglich. Versionen für den PC oder Konsolen gibt es hingegen nicht.

Der Pocket-Spielstand läuft wahlweise über ein Google-, Apple- oder Nintendo-Konto.

Kostet das Sammelkartenspiel Geld?

Die App an sich ist kostenlos, setzt aber auf optionale In-App-Käufe. Ob wir Echtgeld investieren, ist damit unsere Entscheidung. Es gibt mehrere erspielbare und damit kostenlose Ingame-Währungen sowie eine kostenpflichtige Währung.

Ein Premiumpass kann über ein Abo, das monatlich 9,99 Euro kostet, ebenfalls erworben werden. Dieser verschafft euch folgende Vorteile:

ein zusätzliches Boosterpack (mit 5 Karten) pro Tag

zusätzliche Premium-Missionen, die uns mehr Items und Promo-Karten freischalten lassen

Wer kein Geld ausgeben will, erhält täglich zwei kostenlose Boosterpacks. Auch die Wunderwahl-Funktion lädt sich mit der Zeit kostenlos auf, wodurch eine zufällige Karte aus einem Boosterpack einer fremden oder befreundeten Person gezogen werden kann. Weiter Packs lassen sich durch in Missionen erspielte Items freischalten/beschleunigen.

Sammle ich nur Karten, oder wird auch gekämpft?

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

In Pokémon Trading Card Game Pocket dreht sich alles ums Sammeln UND Kämpfen.

Die Pokémon-Karten sind in Erweiterungen mit verschiedenen Pack-Designs eingeteilt und beinhalten auch exklusive Karten. Grundsätzlich erwarten uns viele klassische Karten aus dem originalen Sammelkartenspiel, aber auch neue (immersive) Karten.

Mit den Karten stellen wir auch Decks zusammen, um damit gegen andere Spieler*innen oder die KI zu kämpfen. Die Regeln sind im Vergleich zum originalen Sammelkartenspiel vereinfacht, um schnellere Matches absolvieren zu können. Beispielsweise besitzt ein Deck nur 20 Karten, Energiekarten gibt es nicht. Durch das Besiegen gegnerischer Pokémon gibt es Punkte. Wer zuerst 3 Punkte erzieht, gewinnt.

Was sagt ihr bislang zu Pokémon Sammelkartenspiel Pocket? Schreibt uns eure Meinung zur neuen App gerne in die Kommentare.