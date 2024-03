Pokémon Sammelkartenspiel Pocket: Alles, was ihr zum neuen Trading Card Game wissen müsst

Das Pokémon Sammelkartenspiel bekommt mit Pocket eine neue App.

Während der Pokémon Presents am 27. Februar – also am Pokémon Day – kündigte The Pokémon Company eine neue Sammelkartenspiel-App an, die auf den Namen 'Pokémon Sammelkartenspiel Pocket' hört (wir kürzen es mit mit Pokémon Pocket ab). Es wird zusammen mit Creatures Inc. und DeNa Co., Ltd. entwickelt.

Auf den ersten Blick erinnert es stark an die aktuelle App 'Pokémon Sammelkartenspiel Live', bei der es sich selbst um eine noch recht neu aufgelegte Version des alten digitalen Trading Card Games handelt. Wir fassen daher hier zusammen, was Pocket ausmacht und wie es sich von Live unterscheidet.

Release – Wann erscheint Pokémon Pocket und für welche Plattformen?

Da es sich bei Pokémon Pocket um eine App und kein Konsolen- oder PC-Spiel handelt, erscheint es für mobile Geräte (Smartphones und vermutlich auch Tablets). Der Launch soll noch dieses Jahr erfolgen.

Release : voraussichtlich noch 2024

: voraussichtlich noch Plattformen: Mobilgeräte - iOS, Android

Preis – Was kostet Pocket?

Ob Pokémon Sammelkartenspiel Pocket in Apples App Store bzw. im Google Play Store einen Festpreis haben wird, wagen wir zu bezweifeln.

Aller Voraussicht wird die App kostenlos zum Download angeboten, beinhaltet dafür aber optionale Mikrotransaktionen – was alleine schon durch den Kauf von einzelnen Boosterpacks mehr als Sinn ergeben würde. Bestätigt wurde das alles aber noch nicht.

Gameplay – Wie funktioniert das neue Sammelkartenspiel?

Karten sammeln

Wie für ein Trading Card Game üblich geht es vor allem um das Sammeln der Pokémonkarten. Neben klassischen Karten, die wir bereits aus der physischen Variante kennen, wird es auch völlig neue Karten geben. Durch die digitale Darstellung der Karten ermöglicht das neue Effekte und Möglichkeiten, die Karten visuell darzustellen.

Booster öffnen

Ein wichtiger Teil des Sammelns ist das Öffnen von Boosterpacks. Zwei davon erhalten wir täglich kostenlos. Es ist davon auszugehen, dass wir weitere Booster verdienen und/oder gegen Echtgeld kaufen können.

Das Öffnen der Booster soll dem im echten Leben ähneln. Das Aufreißen wird per Touch-Geste simuliert:

Immersionskarten

Diese völlig neuen Karten bieten besondere visuelle Effekte. Wir können beispielsweise "in die Welt der Kartenillustration eintauchen".

Wie das aussehen kann, zeigt dieser kleine Clip hier:

Lassen sich die Codes aus echten Boosterpacks einlösen?

Ob das in Pokémon Pocket der Fall sein wird, ist noch nicht klar. Die Codes, die den echten Karten beiliegen, sind aktuell für Pokémon Sammelkartenspiel Live gedacht.

Karten tauschen

Um die eigene Sammlung zu erweitern, wird es auch die Option geben, mit anderen Karten zu tauschen. Eine Übersicht über all unsere Karten soll dabei helfen.

Kämpfe

Der zweite große Pfeiler eines Trading Card Games ist das Kämpfen. Dafür stellen wir mit unseren gesammelten Karten ein Deck zusammen.

Gegner

Wie schon in Pokémon Sammelkartenspiel Live und dem Vorgänger können wir in Pocket gegen andere in strategischen Matches antreten. Ob das nur online oder auch offline gegen einen KI-Gegner funktioniert, wird sich noch zeigen müssen.

Im ersten Trailer sehen wir bereits erste Kämpfe:

Spielregeln

Sicher ist, dass die Regeln im Vergleich zur Live-App etwas gestraffter und einfacher ausfallen werden. Sie basieren auf den ursprünglichen TGC-Regeln von Pokémon, sollen angepasst aber schnellere Matches ermöglichen.

Was haltet ihr von der neuen Pokémon Sammelkartenspiel-App?