Pokémon TCG Pocket - Glänzendes Festival bricht mit einer Tradition: Die seltenste Karte des neuen Sets ist eine echte Besonderheit

Das neue Booster Glänzendes Festival bringt nicht nur Shinies, sondern auch eine Neuerung bei der seltensten Karte des Packs.

Mit dem neuen Booster "Glänzendes Festival" haben endlich Shiny-Pokémon Einzug in TCG Pocket erhalten. Das frische Set ist ab sofort verfügbar und nun haben wir auch Einblick in die seltensten Karten des Packs.



Auch diesmal könnt ihr (mit einer gehörigen Portion Glück) eine Gold-Kronen-Karte ergattern – und die ist in puncto Design diesmal nicht nur besonders gut gelungen, sondern bricht gleichzeitig mit einer Tradition des Mobile-Hits.

Was euch im neuen Shiny-Booster erwartet, zeigt euch der untere Ankündigungstrailer:

0:43 Pokémon TCG Pocket zeigt neues Set "Shining Revelry"

Das ist die seltenste Karte aus der Pokémon TCG Pocket-Erweiterung Glänzendes Festival

Da es sich bei Glänzendes Festival nur um eine Mini-Erweiterung beziehungsweise um ein einzelnes Booster-Pack handelt, erwartet euch diesmal lediglich eine einzige Gold-Kronen-Karte.

Das ist das Besondere: Dabei handelt es sich diesmal nicht um ein Pokémon, sondern um eine Trainer-Karte/Item, nämlich dem Pokéball!

Seltenheit: Krone

Krone Drop-Chancen: als 4. Karte: 0,040% als 5. Karte: 0,160%



Welche seltenen Karten stecken außerdem in der Erweiterung?

Daneben bringt Glänzendes Festival, wie bereits erwähnt, erstmals schillernde Pokémon ins Spiel:

Shiny-Karten (Seltenheitsstufe 2):

Alle Shiny-Pokémon mit 2 Shiny-Symbolen haben eine Drop-Chance von 0,083% als 4. Karte im Pack und 0,333% als 5. Karte im Pack:

Bibor-ex

Glurak-ex

Schligdri-ex

Lucario-ex

Shiny-Karten (Seltenheitsstufe 1):

Alle Shiny-Pokémon mit einem Shiny-Symbol haben eine Drop-Chance von 0,071% als 4. Karte im Pack und 0,285% als 5. Karte im Pack:

Hornliu

Kokuna

Glumanda

Glutexo

Schligda

Heerashai

Pachirisu

Riolu

Knattox

Knattatox

Die neue Pokémon TCG Pocket-Erweiterung Glänzendes Festival bringt über 70 neue Karten ins Spiel und ist seit dem 27. März 2025 für den Mobile-Hit auf Android und iOS verfügbar.

Und nun fragen wir wie immer euch: Was ist eure Meinung zur neuen Pokémon TCG Pocket-Erweiterung? Und habt ihr schon erste seltene Karten gezogen? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion!