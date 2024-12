Pokémon TCG Pocket: Es gibt Karten, die überstarke Pokémon EX clever auskontern - doch noch gibt es sie nicht im Spiel

Mimigma besitzt im regulären Sammelkartenspiel eine Fähigkeit, die es vor ex-Pokémon beschützt.

Wenn wir einen Blick auf die aktuelle Meta von Pokémon TCG Pocket werfen, wird eines recht schnell eindeutig: Die beliebtesten Decks haben die Gemeinsamkeit, dass sie meistens starke ex-Karten wie Pikachu-ex, Mewtu-ex oder Starmie-ex benutzen.

Während diese Karten vor allem aktuell nur schwer besiegbar scheinen, gibt es im herkömmlichen Sammelkartenspiel effektive Konter, deren Implementierung in TCG Pocket die Meta direkt wieder auf den Kopf stellen könnte.

Wenn ihr keine Lust auf Matches mit ex-Pokémon habt, könnt ihr euch diesen Einfall von der Community anschauen:

In Pokémon TCG gibt es Konter zu ex-Karten, die TCG Pocket aktuell fehlen

Das sind ex-Karten: Im Gegensatz zu den „normalen“ Karten besitzen die ex-Varianten der Taschenmonster meist mehr Leben und deutlich stärkere Angriffe. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist Pikachu, das in seiner blanken Variante gerade mal 60 KP und mit „Nagen“ einen einzelnen Angriff besitzt, der läppische 20 Schaden beim gegnerischen Pokémon verursacht.

Im Gegensatz dazu besitzt Pikachu-ex mit seinen 120 KP doppelt so viel Leben und hat mit „Rundparcours“ eine mächtige Attacke im Repertoire, die für jedes Blitz-Pokémon auf der eigenen Bank 30 Schadenspunkte verursacht – im Idealfall muss das gegnerische Pokémon also 120 Schadenspunkte bei einer vollen Bank einstecken.

Das sind ex-Konter

Wie in TCG Pocket gibt es auch im ursprünglichen Sammelkartenspiel viele ex-Karten. Auch dort sind diese meist ein essenzieller Bestandteil der aktuellen Meta, dominieren diese aber nicht komplett. Einerseits liegt das an den ergänzenden V-Karten, die ebenfalls eine besondere Version wie die ex-Monster sind, aber andererseits gibt es auch effektive Konter im Spiel, die die komplette Dominanz der ex-Pokémon verhindern.

Auf Reddit zählt User Lofus1989 einige dieser Konter-Karten gemeinsam mit dem Wunsch auf, diese endlich als Teil von TCG Pocket zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Im Reddit-Thread könnt ihr Pokémon-Karten wie etwa Symvolara oder Rocara mit der Fähigkeit Bodyguard sehen, die den Schaden von gegnerischen ex-Pokémon komplett verhindern. Eine modernere Variante davon ist Mimigma, das mit der Fähigkeit Bodyguard nicht nur den Schaden von ex-Pokémon, sondern auch von V-Pokémon verhindert.

Im Beispiel besitzt Pottrott durch Extremes Zusammenziehen dieselbe Fähigkeit wie Symvolara und Rocara unter einem anderen Namen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Das könnten ex-Konter-Karten für die Meta in TCG Pocket bedeuten

Für Thread-Ersteller*in und Redditor Lofus1989 ist klar: Karten wie Symvolara und Rocara würden aktuell beliebte Meta-Decks wie Pikachu-ex und Mewtu-ex deutlich ausbremsen. Die Spieler*innen müssten sich als Folge darauf konzentrieren, mehr reguläre Pokémon in ihre Decks einzubauen.

Ohne solche Karten im Spiel lässt sich aber nur schwierig einschätzen, wie deren Auswirkung auf die Matches sowie die Meta wirklich ausfallen würde. Im Gegensatz zum regulären Kartenspiel ist euer Deck mit 20 anstatt 60 Karten nur ein Drittel so groß. Das bedeutet, dass eure Kartenwahl wirklich gut überlegt sein will und nur wenig Platz für Notfall-Karten ist.

Während ihr also im regulären Sammelkartenspiel schnell mal ein Mimigma in euer Deck aufnehmen könnt, würde die Entscheidung bei TCG Pocket schwieriger ausfallen. Von der Änderung wären aber wahrscheinlich vor allem die ex-lastigen Decks betroffen.

So würden Decks wie das 18-Trainer-Deck oder das Glurak-ex & Lavados-ex-Deck direkt an Bedeutung verlieren und müssten dringend eine Variante hervorbringen, die ohne ex-Karten funktioniert. Mewtu-ex könnte hingegen ähnlich stark bleiben und einen Ersatz-Angreifer reinnehmen, der an der Stelle des ex-Pokémons Schaden verursacht.

So oder so; aktuell sind die Konter zu den ex-Karten reines Wunschdenken. Da Pokémon TCG Pocket in Zukunft nach und nach weitere Sets bekommen soll, werden wir noch herausfinden, ob die Entwickler*innen Konter zu den ex-Karten einbauen und wie sich diese dann auf das Spiel auswirken.

Wünscht ihr euch ebenfalls schon Konter zu den ex-Karten oder seid ihr mit der aktuellen Meta von Pokémon TCG Pocket ganz zufrieden?