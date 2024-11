"Die Kämpfe machen extrem viel Spaß" - Pokemon TCG Pocket-Spieler starten eigenes Kampfformat und schmeißen alle ex-Pokémon aus dem Spiel

Die Community lässt sich etwas einfallen, um nicht immer denselben ex-Karten zu begegnen.

Habt ihr euch in Pokémon TCG Pocket bereits an die PvP-Kämpfe oder sogar an das aktuelle Emblem-Event gewagt? Falls ja, dürftet ihr bestimmt schon so manchen starken Karten begegnet sein. Wir sprechen vor allem von den beliebten ex-Karten wie etwa Pikachu-ex, Mewtu-ex, Glurak-ex oder Starmie-ex.

Diese Karten dominieren die aktuelle Meta von Pokémon TCG Pocket und lassen wenig Freiraum für eigene Deck-Experimente. Dem wirken nun Fans des Spiels entgegen.

Die Community startet ein NOEX-Format - das steckt dahinter

Wenn ihr die Nase voll von den immer gleichen ex-Karten habt (oder beim Öffnen von Packungen im Free2Play-Modell bisher nicht so viel Glück hattet), dann könnte der neuste Einfall der Community etwas für euch sein.

Redditor keishii10 hat extra einen Thread erstellt, in der Hoffnung, mit bestimmten Passwörtern eigene Regeln in PvP-Kämpfen durchzusetzen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Unter den eigenen Passwörtern findet aktuell vor allem “NOEX“ Anklang, das für Kämpfe ohne ex-Pokémon verwendet werden soll. Da das Format so gut ankommt, hat ein weiterer Redditor mit dem Usernamen Boomerhands420 sogar einen weiteren Thread erstellt, in dem er oder sie für das Format wirbt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Wie spiele ich mit?

Wenn ihr ein solches Match ohne ex-Karten ausprobieren wollt, müsst ihr über das Kampfmenü von Pokémon TCG Pocket den Spielerkampf auswählen. Dort könnt ihr auf das Feld Privatmatch klicken, wo ihr zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden. In dieses Feld könnt ihr dann das von der Community gewählte “NOEX“ eingeben. Um den Regeln gerecht zu werden, wählt ihr für diese Matches dann ein Deck ohne ex-Karten aus.

Weil das Format allein von der Community erschaffen wurde, gibt es keine offiziellen Regeln, die euch am Einsatz von ex-Pokémon hindern. Hier setzen die Spieler*innen einfach darauf, dass sich die Gegner*innen an die selbst auferlegten Regeln halten. Es gibt also keine Garantie, dass ihr dabei immer auf Person trefft, die ex-Pokémon aus ihrem Deck entfernt haben. Da diese Art Kämpfe aber ohnehin keine EXP liefern, ist der Verlust in solch einem Fall nicht ganz so groß.

Das Format findet viel Anklang

Im Reddit-Thread von Boomerhands420 zeigen sich die User in den Kommentaren begeistert. Es werden auch schon Vorschläge verteilt, wie am besten mit Spieler*innen umgegangen wird, die trotzdem ihre ex-Karten mit in die Matches nehmen.

Der momentane Konsens scheint sich darauf zu einigen, bei solchen Matches direkt aufzugeben. Für einige User wie Thread-Ersteller*in Boomerhands420 ist es hingegen besonders befriedigend, ex-Spieler*innen zu besiegen oder sich zumindest viel Zeit bei den eigenen Zügen zu lassen.

Während aktuell die User mit dem “NOEX“-Passwort recht schnell Matches finden, ist es durch die reine Community-Natur des frischen Formats allerdings nicht sichergestellt, dass sich die Idee in Zukunft durchsetzen wird. Darum empfehlen wir euch, eher früher als später das Format auszuprobieren, wenn ihr die Matches ohne ex-Karten ausprobieren wollt.

Findet ihr die Idee interessant oder sind die PvP-Matches ohnehin eher nichts für euch?