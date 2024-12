Pokémon TCG Pocket bringt endlich einen Konter für ex-Karten ins Spiel und Fans wollen das Booster-Pack am liebsten sofort

Wer aktuell auf die Pokémon TCG Pocket-Meta-Decks setzt, könnte mit diesem Kollegen hier Probleme bekommen.

Bei Deckbuildern und Sammelkartenspielen kristallisieren sich mit der Zeit sogenannte Metas heraus: Zusammenstellungen, die besonders gut funktionieren oder manchmal sogar übermächtig sind und dementsprechend immer öfter von allen eingesetzt werden, die ihre Matches gewinnen wollen.



So auch bei Pokémon TCG Pocket mit Meta-Decks wie Pikachu-ex und Mewtu-ex. Aber mit dem kommenden Booster-Pack findet nun endlich auch ein ex-Konter seinen Weg ins Spiel: Tauros.

Tauros dürfte der ex-Konter werden, auf den alle Pokémon TCG Pocket-Fans gewartet haben

Darum geht's: In Pokémon TCG Pocket gibt es einige besonders starke, sogenannte ex-Karten. Die besitzen in der Regel mehr Leben und teilen auch noch heftiger aus. Sie sind also eine besonders gute Wahl, weil Pikachu-ex zum Beispiel doppelt so viel Lebensenergie wie seine normale Version hat und obendrein mit "Rundparcours" ordentlich Schaden austeilen kann.

Die Rettung naht: Ein aktuell noch fehlender ex-Konter findet ganz offensichtlich mit dem schon für nächste Woche angekündigten Booster-Pack Mythical Island seinen Weg ins Spiel.

Die Karte beziehungsweise das Pokémon hört auf den wunderschönen Namen Tauros und ihr kennt sie vielleicht schon aus den Videospielen, dem Anime oder natürlich von den analogen Sammelkarten.

Was ist das für eine Karte? Tauros kann mit einer einzigen Attacke 120 Schaden verursachen und entpuppt sich damit natürlich als Pikachu-ex-Killer. Immerhin ist es Tauros dann möglich, eine der bisher stärksten Karten zu one-shotten und einfach direkt aus dem Spiel zu nehmen. Das dürfte die Meta ordentlich durcheinander bringen.

Die Attacke Fighting Tackle von Tauros macht zwar eigentlich nur 40 Schaden, aber kommt mit einer besonders hilfreichen Extra-Bedingung. Die besagt nämlich, dass dieser Angriff 80 Schadenspunkte mehr macht, wenn das aktive Pokémon eures Kontrahenten ein Pokémon-ex ist. Wie zum Beispiel Pikachu-ex, dem so direkt die Lichter ausgeknipst werden können.

Das kommt erst einmal sehr gut an: Im Netz freuen sich viele Spieler*innen darauf, dass so etwas mehr Abwechslung ins Spiel kommt. Manch einer schmiedet schon "Rache"-Pläne und andere reden davon, dass sie diese Karte jetzt direkt schon brauchen.

Ist das wirklich so gut? In den Kommentaren auf Reddit und Co. wird jetzt aber natürlich auch schon überlegt, wie praktikabel der Einsatz der Attacke wirklich wird. Immerhin kostet sie drei Energie und das ist ganz schön viel.

Sehr viele Spieler*innen schreiben, mit zwei Energie als Kosten für die Attacke wäre Tauros wirklich extrem gut gewesen, so würde sich aber zu wenig ändern,

Was ist aktuell euer Lieblings-Deck in Pokémon TCG Pocket und was haltet ihr von der neuen Tauros-Karte? Freut ihr euch drauf?