Pokémon: Alte Sammelkarte zeigt (fast) das Gesicht von Tragosso

Kaum ein Pokémon hat eine tragischere Geschichte zu erzählen als das bemitleidenswerte Tragosso. Das ewigtraurige Kerlchen hat in jungen Jahren seine Mutter verloren und wer die Ohren spitzt (und sich auf Friedhöfen herumtreibt), kann es in der Nacht wimmern hören. Und dann ist da auch noch die makabere Schädelmaske, die Tragosso ständig trägt.

Und es ist eben diese Schädelmaske, von der viele glauben, sie stammt von der verstorbenen Mutter, dass wir nie das Gesicht von Tragosso zu sehen bekommen. Einzig die Augen sind durch die Maske zu erkennen. Auch die Weiterentwicklung Knogga hilft uns da nicht weiter, ist hier die Maske sogar noch deutlich enger.

Die Neugier auf das Aussehen von Tragosso hat so manche Künstler inspiriert und eine Künstlerin lieferte sogar eine derart überzeugende Zeichnung ab, dass viele Fans sie für echt hielten.

Leider ist das folgende Bild von Alounea nur Wunschdenken:

Gibt es kein echtes Bild? Doch! Weder im Anime noch in den Videospielen ist Tragosso ohne seine Maske zu sehen. Aber das sind ja zum Glück nicht die einzigen, offiziellen Quelle für den Pokémon-Kanon. Es gibt ja auch noch die Sammelkarten.

Der Twitter-Kanal Dr. Lava's Lost Pokémon, der uns schon öfter interessante Taschenmonster-Trivia geliefert hat, verweist jetzt auf eine alte, japan-exklusive Pokémon-Sammelkarte aus dem Jahre 1997.

Dort ist nämlich zumindest ein Teil von Tragossos Gesicht zu sehen:

Cubone's Face:



Some fans have been fooled into thinking this Cubone face-reveal is legit. You might have even seen it on bootleg Pokemon GO cards. But it's not legit -- it's actually fan art.



However, the Japan-exclusive 1997 Carddass artwork showing a partial-reveal IS legit. pic.twitter.com/HEubLs1My9