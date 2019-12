Pokémon: Wisst ihr noch? Damals sah Glumanda noch anders aus

Blicken wir heute auf die originalen 151 Pokémon der ersten Generation zurück und vergleichen sie mit ihren aktuellen Designs, dann fällt auf, dass sich manche Taschenmonster äußerlich teilweise drastisch gewandelt haben.

Pikachu ist über die Jahre hinweg beispielsweise viel schlanker geworden. Und auch Glumanda hat eine Look-Veränderung hinter sich - nur ist diese Veränderung auf dem ersten Blick nicht ersichtlich. Vielmehr hat Game Freak das Starterpokémon still und heimlich um ein kleines körperliches Merkmal beraubt.

Dem ein oder anderen scharfsinnigen Pokémon-Fan wird's vielleicht aufgefallen sein, den meisten wohl aber nicht.

Glumanda hatte früher einmal Zacken auf dem Rücken.

Da es sich bei dem Feuer-Tierchen um ein Reptilien-artiges Wesen handelt, das sich später einmal in einen riesigen Drachen verwandelt, ergeben die Zacken designtechnisch definitiv Sinn. Allerdings gab's sie nur in der ersten Generation, also in Rot, Blau und Gelb. Danach legte Glumanda sein Zackenkleid ab und zog es in keinem anderem Spiel der Reihe mehr an.

Charmander's Lost Spikes:



In his earliest artwork and sprites, Charmander can be seen with spikes on his back. But these spikes were only present in Gen 1 -- Charmander's design was later revised, and his spikes were never seen again in any future generations. pic.twitter.com/eLMK1ic2gf