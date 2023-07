Pokémon, Zelda & Mario: Diese schicken Switch-Controller gibt’s zum Prime Day im Angebot

Am Prime Day könnt ihr schicke Switch-Controller günstig abstauben.

Zum Amazon Prime Day gibt es jetzt Switch-Controller im Design großer Nintendo-Franchises wie Mario, Zelda, Pokémon und Animal Crossing günstiger. Die Rabatte reichen bis zu 47 Prozent im Vergleich zur UVP. Einige der Controller bekommt ihr dadurch schon für unter 20€. Wie alle Prime Day-Angebote gelten die Deals nur für Prime-Mitglieder.

Es handelt sich um offiziell lizenzierte Controller der Marken PDP und PowerA, die zwar größtenteils kabelgebunden sind und auf Bewegungssteuerung und NFC zum Einlesen von Amiibos verzichten, aber solide Qualität zum kleinen Preis bieten. Außerdem verfügen sie über zwei zusätzliche, programmierbare Tasten auf der Rückseite. Bei den PDP Controllern könnt ihr zudem die Frontschale ablösen und austauschen.

Hier haben wir euch eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Insgesamt sind aktuell rund zwei Dutzend Controller für Nintendo Switch reduziert, darunter auch ein paar kabellose GamePads wie der PDP Afterglow Deluxe Wireless Controller. Die Übersicht über die Controller und weitere Prime Day-Angebote für die Switch findet ihr hier:

Amazon Prime Day 2023: Weitere Highlights sichern

Der Amazon Prime Day hat noch viel mehr zu bieten. Auch die PS5 ist mit dabei.

Der Amazon Prime Day hat noch sehr viel weitere Schnäppchen exklusiv für Prime-Mitglieder zu bieten. Für Nintendo Switch ist beispielsweise der Megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das Highlight des Sales. Daneben gibt es beispielsweise auch noch günstige 4K-Fernseher und Handys sowie ein PS5-Bundle mit zwei Controllern. Hier geht's zur Übersicht über die Angebote:

Die meisten Deals laufen bis 23:59 Uhr am 12. Juli, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Es gibt aber auch Blitzangebote, die stets nur für wenige Stunden gelten. Auf unserer Prime Day-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden.