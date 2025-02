Pokémonday bei Amazon: Jetzt unfassbar viele Pokémon-Sets im riesigen Sale schnappen!"

Schnappt euch eins der viele Pokémon-Sets von MEGA im Angebot auf Amazon!

Jeder, und ich meine wirklich jeder, kennt Pokémon. Die kleinen Tierchen mit den lustigen Stimmen und dem, zumindest meistens, niedlichen Aussehen begeistern die ganze Welt. Am 27. Februar erblickte das allererste Pokémon-Spiel in Japan das Licht der Welt. Der Erfolg hat sich von dort auf der ganzen Welt ausgebreitet, sodass der Geburtstag am Pokémon Day gebührend gefeiert wurde. Zum Beispiel mit Rabatten auf Pokémon-Sets, die stark an LEGO erinnern. Und die Party ist noch nicht vorbei!

Auf Amazon ist der Pokémon Day noch lange nicht vorbei!

Anlässlich des Pokémon Days wurde in einer Präsentation zahlreiche Ankündigungen gemacht, was neue Spiele, die Zukunft des TCGs und neue Anime angeht. Alle Ankündigungen der Pokémon Presents, findet ihr in unserem Live-Ticker:

Mehr zum Thema Pokémon Presents 2025: Alle Ankündigungen und mehr zum Pokémon Day im Live-Ticker von Annika Bavendiek

Aber auch die LEGO-Alternative MEGA hat sich an der großen Party beteiligt und ihre Pokémon-Sets zum Teil drastisch heruntergesetzt. Und der Rabatt gilt noch immer, also lohnt sich ein Blick zu Amazon, wenn ihr eure Sammlung um ein niedliches Pikachu oder Evoli erweitern wollt.

Dieser Pikachu ist einer der Highlights des Sales von der LEGO-Alternative MEGA

Diesen Pikachu bekommt ihr sogar exklusiv nur bei Amazon und das gerade um fast 40% reduziert. Mit über 800 Teilen kommt ihr auf einen Preis pro Teil, von dem LEGO-Sets nur träumen können. Mal ganz abgesehen davon, dass LEGO die Pokémon-Lizenz sowieso nicht besitzt.

Die LEGO-Alternative kann vor allem durch Niedlichkeit punkten

Ich meine, werft doch mal einen Blick auf die Sets, da schmilzt doch jedem das Herz. Völlig egal ob Glumanda, Bisasam oder Evoli, die Sets sind richtig knuffig und zu einem großen Teil beweglich, so dass ihr eure Pokémon in coole Posen bringen könnt.

Aber die Pokémon selbst sind nicht die einzigen Sets, die reduziert sind. Ihr könnt euch zahlreihe Gebäude-Sets wie eine Pokécenter, eine Arena oder ein Riesenrad sichern. Alle diese Sets sind super interaktiv und haben bewegliche Teile und Funktionen, für die ihr bei LEGO definitiv mehr zahlen würdet.

Lasst eure Pokémon in dieser Arena gegeneinander antreten – und das dank Amazon-Rabatt besonders günstig!

Hier meine Highlights aus dem Amazon-Sale:

Hier die Sets einzelner Pokémon:

Und hier die Gebäude-Sets: