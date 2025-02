Pokémon Presents 2025 findet heute statt: Neue Spiele, Ankündigungen und mehr zum Pokémon Day im Live-Ticker

Pokémon feiert Jubiläum.

Heute, am 27. Februar, feiert Pokémon wieder sein großes Jubiläum. Aus diesem Anlass erwarten uns den Pokémon Day über spannende Ankündigungen. Videospieler*innen sollten vor allem die Pokémon Present im Blick behalten. Am einfachsten geht das hier in diesem Artikel, da wir den Showcase live verfolgen und für euch tickern. Sollte es abseits davon noch spannende Neuigkeiten zu Pokémon geben, findet ihr sie ebenfalls hier.

Der Pokémon Day 2025 im Live-Ticker

06:00 Uhr Guten Morgen liebe Pokémon-Community und Happy Birthday Pikachu & Co.! Hier im Live-Ticker begleiten wir den Pokémon Day. Schaut also regelmäßig rein, vor allem nachmittags zum Showcase.

Pokémon Presents 2025 im Livestream

Passend zum großen Jubiläum findet am gleichen Tag eine Pokémon Presents statt. In dem Showcase erwarten uns Updates und Neuankündigungen zu Spielen, womöglich aber auch zu TV-Produktionen und mehr.

Wann findet der Showcase statt?

Termin: 27. Februar

27. Februar Uhrzeit: 15:00 Uhr deutscher Zeit

Wo kann ich die Pokémon Presents live verfolgen? Der Showcase wird auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal ausgespielt. Alternativ könnt ihr auf Twitch zuschauen (und so nebenbei eine Evoli ex-Karte für Pokemon TCG Live abstauben).

Was könnte während der Pokémon Presents gezeigt werden?

Mit ziemlicher Sicherheit bekommen wir etwas Neues zum Rollenspiel und Spin-off Pokémon-Legenden Z-A zu sehen, das ähnlich wie Pokémon-Legenden Arceus funktioniert. Ein Release-Termin wäre denkbar, da es dazu bereits einen mutmaßlichen Leak gab.

Was wir bislang zum Spiel wissen, könnt ihr hier nachlesen:

Neben Pokémon Go wird außerdem das Mobil-Game Pokémon Trading Card Game Pocket eine Rolle spielen. Alleine schon weil morgen, also am 28. Februar, ein neues Boosterpack hinzugefügt wird, erwarten wir einen Trailer. Einen ersten Leak gibt es auch schon:

Mehr zum Thema Pokémon TCG Pocket-Leak enthüllt erste Karten der neuen Erweiterung und dieses legendäre Pokémon kehrt endlich zurück von Linda Sprenger

Weitere Pokémon-Spiele wie Pokémon Café, Pokémon Sleep oder Pokémon Unite sind natürlich ebenfalls denkbar. Aber auch ein neues Spiel könnte vorgestellt werden. Ein Leak lässt bereits einen Multiplayer-Titel erahnen:

Weiter könnten auch Remakes auf dem Plan stehen, Generation 10 enthüllt werden oder alte Pokémon-Spiele auf die Switch kommen.

Das könnte uns am Pokémon Day noch erwarten

Die Welt der Pokémon dreht sich zwar sehr stark um alle möglichen Videospiele, aber auch Anime-Serien und -Filme sind ein wichtiger Teil des Franchises. Sicher ist beispielsweise schon, dass passend zum Pokémon Day der neue Kurzfilm Dragoran und der Briefträger erscheint. Hier seht ihr einen ersten Ausschnitt:

Genauso wichtig ist das physische Sammelkartenspiel. Mit Sicherheit wird es auch dazu irgendwelche Ankündigungen geben.

Was erwartet ihr vom Pokémon Day? Interessieren euch nur die Videospiele, oder wünscht ihr euch auch andere spannende Ankündigungen?