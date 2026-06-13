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Prachtvolles PS5-Rollenspiel: Das wohl schönste Soulslike aller Zeiten gibt’s jetzt für 9,99€ im Angebot!

Jetzt könnt ihr euch ein optisch beeindruckendes Action-Rollenspiel für PS5 im Top-Angebot schnappen: Das Soulslike, das bei GameStar 85 Punkte bekommen hat, kostet nur noch 9,99€!

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GamePro Deals
13.06.2026 | 14:04 Uhr


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Zumeist sieht die Welt dieses PS5-Soulslikes ziemlich düster aus, aber es gibt auch idyllischere Ecken. Zumeist sieht die Welt dieses PS5-Soulslikes ziemlich düster aus, aber es gibt auch idyllischere Ecken.

Gerade könnt ihr euch ein düsteres Action-Rollenspiel für PS5 zum Schnäppchenpreis sichern: Das optisch eindrucksvolle Soulslike, das bei unseren GameStar-Kollegen 85 Punkte im Test bekommen hat, kostet bei Amazon jetzt nur noch schlappe 9,99€. Amazon macht allerdings keine Angaben, wie lange der Deal laufen soll, also könnte er jederzeit wieder verschwinden. Hier findet ihr ihn:

Prachtvolles PS5-Soulslike im Angebot schnappen!

Übrigens gibt bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Bildschöne Ruinen & bizarre Monster: Das bietet das günstige Soulslike-Rollenspiel!

Video starten 2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum prachtvollen Soulslike

Bei dem günstigen PS5-Soulslike handelt es sich um Lords of the Fallen, das optisch noch immer an der Spitze der Soulslike-Rollenspiele steht. Die verfallenen Burgen, zerklüfteten Felslandschaften und finsteren Wälder, die ihr hier zu sehen bekommt, brauchen sich auch dank der gekonnten Inszenierung mit stimmungsvollen Licht- und Schatteneffekten vor keinem anderen Spiel des Genres zu verstecken, noch nicht mal vor dem tollen Artdesign eines Elden Ring.

Action-Rollenspiel für PS5 im Top-Angebot abstauben!

Auch beim Monster-Design schneidet Lords of the Fallen hervorragend ab, ihr bekommt es mit einer eindrucksvollen Vielfalt an Gegnern und vielen furchteinflößenden, ekligen oder schlicht skurrilen Kreaturen zu tun. Spielerisch wird euch dabei im Kern traditionelle Soulslike-Kost geboten, mit Fokus auf wuchtige Nahkämpfe und fordernde Bosse – nichts Außergewöhnliches, aber bewährt und kompetent umgesetzt.

Die Monster in Lords of the Fallen sind angemessen furchterregend. Die Monster in Lords of the Fallen sind angemessen furchterregend.

Ein paar eigene Ideen hat Lords of the Fallen auch. So könnt ihr Feinden die Seele herausreißen und sie so in Fallen und Abgründe locken, da ihre Körper der Seele folgen müssen. Außerdem respawnt ihr nach dem Tod nicht einfach, sondern wechselt in die Totenwelt, von der ihr euch ins Leben zurückkämpfen könnt. Manchmal findet ihr dort auch Wege und Geheimnisse, die es in der Welt der Lebenden nicht gibt.

Dass Lords of the Fallen zum Release trotz allem nicht der große Hit war, der es hätte werden können, liegt vor allem an den Bugs und Performance-Problemen, die es damals noch geplagt haben. Mittlerweile sind jedoch viele Updates erschienen, die Probleme ausgebessert und sogar neue Features hinzugefügt haben, und spätestens seit Version 2.0 ist das Soulslike nun das Spiel, das es sein sollte. Für die aktuellen 9,99€ macht ihr daher ein echtes Schnäppchen.

Lords of the Fallen jetzt günstig für PS5 abstauben!
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