Preis-Leistung-Tipp fürs Gaming: Diesen Sony 4K-TV mit HDMI 2.1 und 120 Hz gibt’s jetzt günstig

In den MediaMarkt Sommer Deals gibt es jetzt eine Menge 4K-Fernseher günstiger, unter anderem den Sony X92K mit 120Hz und HDMI 2.1.

Bei MediaMarkt laufen jetzt die Sommer Deals, durch die ihr neben vielen weiteren Angeboten vom Handy bis zur Kaffeemaschine auch eine große Auswahl an 4K-Fernsehern günstiger bekommt. Eines der Highlights für alle, die nach einem Gaming-TV mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, ist der Sony X92K, den ihr beispielsweise in 55 Zoll für 799€ bekommt. Günstiger gibt es den Smart-TV laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Der Sale läuft noch bis zum 24. Juli. Falls der Fernseher bei MediaMarkt in eurer Region schon früher ausverkauft sein sollte, findet ihr das Angebot alternativ auch bei Saturn.

Solltet ihr zu eurem neuen Fernseher direkt noch eine Soundbar oder ein Soundsystem dazu kaufen wollen, könnt ihr übrigens von einer parallel laufenden Sony-Aktion profitieren und euch bis zu 600€ Cashback sichern. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wie gut ist der Sony X92K 4K-TV?

Der Sony X92K 4K-TV macht sowohl beim Filmeschauen als auch beim Gaming eine gute Figur.

Hoher Kontrast & FALD: Der Sony X92K ist ein 4K-Fernseher aus 2023, der am oberen Ende der Mittelklasse angesiedelt ist. Er bietet eine gute Bildqualität mit hohem Kontrast durch sein VA-Display und Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, um Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen zu können. An OLED-TVs kommt der Sony X92K zwar trotzdem nicht ganz heran, aber er ist qualitativ zumindest nicht weit entfernt.

Gut fürs Gaming mit PS5: Der Sony X92K verfügt über ein 120Hz-Display und unterstützt HDMI 2.1 auf zwei seiner Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Im Gegensatz zu manchen älteren Sony-TVs macht der X92K dabei selbst mit Chroma 4:4:4 keinerlei Probleme. VRR wird ebenfalls unterstützt. Der Input Lag ist mit etwa 9 bis 10 ms bei 120 Hz zwar ein bisschen höher als bei LG OLED-TVs, aber trotzdem noch niedrig und sehr gut fürs Gaming geeignet.

Mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: