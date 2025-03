Premium-Soundbar von Bose: Fetter Sound war selten so einfach und günstig zu haben!

Die Smart Soundbar von Bose hat schon länger einen neuen Bestpreis.

"Bose ballert böse" – dieser Spruch ist zwar nicht gerade einfallsreich, aber er enthält trotzdem eine Wahrheit: Bose baut krasse Soundsysteme, deren Qualität für sich steht und einzigartigen Premium-Klang in eure Wohnung bringt. Die Bose Smart Soundbar ist dabei besonders lohnenswert für euch, wenn ihr High-End klang haben wollt, den aber mit einem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Guten TV-Sound erreicht ihr nur mit einer Soundbar

Kauft bloß keinen TV wegen seiner verbauten Lautsprecher! Egal was euch die Hersteller verklickern wollen, wie gut der Sound daraus doch ist, eine Soundbar wird immer das bessere Ergebnis erzielen. Deswegen holt euch lieber einen richtig bildgewaltigen Fernseher und für etwas Geld eine gute Soundbar dazu. Die Bose Smart Soundbar ist dabei ein guter Mittelweg: Nicht das teuerste Modell, aber mit Dolby Atmos und hochwertigen Lautsprechern erlebt ihr trotzdem ein richtig fettes Klangerlebnis.

Der umfassende 3D-Sound zieht euch förmlich ins Geschehen hinein.

Die Bose Smart Soundbar besitzt fünf Lautsprecher, zwei davon strahlen ihre Töne nach oben hin ab, was den Raumklang besonders klar und echt wirken lässt. Zusammen mit der von Bose entwickelten Truespace-Technologie, die alle Audiosignale in Stereo-Sound umwandelt entsteht ein Sound, der den ganzen Raum durchdringt und euch von den Socken hauen wird!

Klar verständliche Dialoge dank Bose-KI

Folgende Situation kennt ihr glaube ich alle: Man schaut einen Film oder eine Serie und die Gespräche sind so leise, dass man kaum etwas versteht. Also dreht man den Ton auf, nur um ihn in der nächsten Action-Szenen panisch wieder leise zu drehen, weil einem die Ohren klingeln und Angst hat, gleich die wütenden Nachbarn vor der Tür zu haben, die sich beschweren, was denn der Krach soll.

Dieses Problem löst die Bose Smart Soundbar ein für alle mal und zwar dank künstlicher Intelligenz: Der einstellbare KI-Dialog-Modus gleich Stimmen, Musik und andere Geräusche so aneinander an, dass ihr euch einfach zurücklehnen könnt, ohne permanent den Ton hoch und wieder runterdrehen zu müssen.

Neben einem erstklassigen Sound überzeugt die Bose Smart Soundbar auch mit einer schicken Optik.

Ihr könnt die Soundbar ganz einfach via Bluetooth verbinden, sie ist aber auch mit Apple AirPlay 2 und Spotify Connect kompatibel. Und falls euch Fernbedienungen zuwider sind, könnt ihr die Soundbar auch per Sprachbefehl steuern.