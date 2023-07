Prime Day: Amazon Echo Dot Kids nur für kurze Zeit 64% günstiger schnappen

Den mit Kindersicherung und Amazon Kids+ ausgestatteten Amazon Echo Dot Kids gibt's jetzt schon für 26,99€.

Der Amazon Prime Day findet zwar erst am 11. und 12. Juli statt, schon jetzt laufen aber viele frühe Prime Day-Angebote mit Amazon-Eigenmarken. Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr beispielsweise die Kids-Version des Amazon Echo Dot 5 inklusive einem Jahr Amazon Kids+ jetzt stolze 64 Prozent günstiger bekommen. Ihr bezahlt damit nur noch 26,99€ statt 74,99€:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Es könnte aber gut sein, dass er wie andere frühe Prime Day-Angebote nicht bis zum Ende des Prime Day läuft, sondern schon am Montagmorgen endet. Ihr solltet also besser schnell sein.

Amazon Echo Dot 5 günstig im Doppelpack

Den Amazon Echo Dot 5 gibt's nur bis Montagmorgen günstig im Doppelpack.

Falls ihr an der Kids-Version kein Interesse habt und lieber den ganz normalen Echo Dot 5 haben möchtet, könnt ihr übrigens auch diesen im frühen Prime Day-Angebot günstig abstauben. Wenn ihr den Code ECHODOT verwendet, bekommt ihr gleich zwei Exemplare für nur 42,98€. Normalerweise kostet schon ein einzelnes 64,99€.

Dieser Deal ist laut Amazon nur bis 9 Uhr am Montagmorgen gültig, ihr habt also nicht mehr lange Zeit.

Was bietet der Amazon Echo Dot Kids?

Amazon Kids+ & Kindersicherung: Der Amazon Echo Dot Kids wird nicht einfach nur durch ein niedliches Eulen- oder Drachenmotiv verziert. Er bietet euch eine Kindersicherung, durch die ihr genau festlegen könnt, was eure Kinder mit dem Smart-Lautsprecher anstellen können. Außerdem ist ein Jahr Amazon Kids+ enthalten, durch das ihr auf eine große Auswahl an kindgerechten Inhalten wie Hörspiele und Musik zugreifen könnt. Das Abo kostet normalerweise 4,99€ im Monat.

Der Amazon Echo Dot Kids (hier in der Eulen-Version) hat mehr zu bieten als nur ein niedliches Äußeres.

Alexa, Musik & Smart Home: Natürlich kann man mit dem Echo Dot Kids all das tun, was man auch mit dem normalen Echo Dot 5 tun kann, also Musik, Podcasts und Hörspiele hören, Unterhaltungen mit Alexa führen, Anrufe tätigen, kompatible Smart-Home-Geräte steuern und einiges mehr. Wie viel davon ihr eure Kinder tatsächlich machen lassen möchtet, bleibt durch die erwähnte Kindersicherung ganz euch überlassen.

Deutlich verbessert: Im Vergleich zu älteren Geräten der vierten Generation weist der 2022 erschienene Echo Dot 5 einige Verbesserungen auf. Vor allem der Klang ist durch den neuen 44-mm-Triber deutlich besser geworden. Außerdem gibt es einen neuen Temperatur- und einen Bewegungssensor. Letzterer dient dazu, dass der Echo Dot 5 auf simples Antippen reagiert, was beispielsweise praktisch ist, um schnell den Wecker abzuschalten oder Musik zu pausieren.

Auf unserer Prime Day-Übersicht halten wir euch in den kommenden Tagen stets auf dem Laufenden, dort findet ihr auch schon jetzt einige weitere frühe Prime Day-Angebote. Mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik gibt’s auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: