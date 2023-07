Schnäppchen zum Prime Day: Den Amazon Fire TV Sick 4K gibt’s jetzt 69% günstiger

Den Fire TV Stick 4K gibt's jetzt im frühen Prime Day-Angebot zum Bestpreis.

Amazon hat ein weiteres frühes Prime Day-Angebot gestartet: Den Amazon Fire TV Stick 4K bekommt ihr jetzt stolze 69 Prozent günstiger. Ihr zahlt somit nur noch 21,99€ statt 69,99€. So günstig war der Streaming-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung laut Vergleichsplattformen noch nie. Das Angebot gilt nur für Prime-Mitglieder.

Der Amazon Prime Day läuft am 11. und 12. Juli. Startzeit ist pünktlich um Mitternacht. Da die besten Angebote sehr schnell ausverkauft sein könnten, lohnt es sich, direkt heute Nacht einen Blick auf die Deals zu werfen. Sobald sie gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Auf unserer Prime Day-Übersicht werden wir euch stets über die besten Deals aus dem Laufenden halten. Ihr findet dort euch bereits einige weitere frühe Prime Day-Angebote.

Was bietet der Amazon Fire TV Stick 4K?

Der Fire TV Stick 4K wird mit einigem Zubehör geliefert, das wichtigste ist natürlich die Alexa-Sprachfernbedienung.

Viele Apps & Alexa: Wie alle Fire TV Sticks dient auch das 4K-Modell in erster Linie dazu, auf eurem Fernseher Apps und Streaming-Dienste nutzen zu können, die dieser nicht von sich aus unterstützt. Selbst in die Jahre gekommene Modelle lassen sich so in zeitgemäße Smart-TVs verwandeln. Außerdem werden alle Fire TV Sticks mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert, die es euch erspart, von Hand durch Menüs navigieren zu müssen.

4K & mehr Arbeitsspeicher: Wie der Name schon sagt, unterstützt der Amazon Fire TV Stick 4K UHD-Auflösung (3840 X 2160 Bildpunkte). Mit dem normalerweise günstigeren gewöhnlichen Fire TV Stick sowie dem Fire TV Stick Lite bleibt ihr hingegen auf 1080p beschränkt. Der Fire TV Stick 4K bietet auch etwas mehr Arbeitsspeicher, der Prozessor ist hingegen der gleiche wie bei den günstigeren Varianten.

Auch Fire TV Cube und Fire TV Stick 4K Max reduziert

Der Fire TV Cube bietet nicht nur mehr Leistung als die Fire TV Sticks, sondern verfügt auch über einige zusätzliche Features.

Falls ihr noch mehr Power wollt, könnt ihr auch zum Fire TV Stick 4K Max oder zum Fire TV Cube greifen, die es beide ebenfalls günstiger gibt. Der Fire TV Stick 4K Max bietet dabei im Vergleich zum Fire TV Stick 4K nur leichte Vorteile bei der Geschwindigkeit des Prozessors (1,8 statt 1,7 GHz) und beim Arbeitsspeicher (2 statt 1,5 GB). Außerdem unterstützt er WiFi 6.

Der Fire TV Cube bietet im Gegensatz dazu einen gewaltigen Leistungssprung, da er einen Octa-Core- anstelle eines Quad-Core-Prozessors verwendet, der mit bis zu 2,2 GHz noch dazu deutlich schneller ist. Durch die integrierten Mikrofone und Lautsprecher könnt ihr durch ihn zudem auch ohne Fernseher und Fernbedienung mit Alexa kommunizieren. Im Grunde ist er also Echo Smart-Lautsprecher und Fire TV Stick in einem.