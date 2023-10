Prime Day-Schnäppchen für Nintendo Switch: Speicherkarte mit 512 GB zum Toppreis bei Amazon

Der zweite Amazon Prime Day 2023 ist eine tolle Gelegenheit, den Speicher eurer Nintendo Switch zu erweitern.

Mit den Prime Deals Days hat Amazon den zweiten Prime Day 2023 gestartet, der tausende exklusive Angebote für Prime-Mitglieder bringt. Darunter finden sich auch eine ganze Menge microSD-Speicherkarten, durch die ihr für mehr Platz auf eurer Nintendo Switch sorgen könnt. Darunter sind die offiziellen Switch-Speicherkarten, aber auch viele andere microSDs, die ebenso gut ihren Dienst tun. Die Übersicht findet ihr hier:

Die Angebote laufen theoretisch bis zum Ende der Prime Deal Days am 11. Oktober um 23:59 Uhr, einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein.

Kauftipp: SansDisk Ultra Speicherkarte mit 512 GB

Die SanDisk Ultra A1 Speicherkarte ist perfekt für Nintendo Switch geeignet.

Falls ihr möglichst wenig Geld ausgeben, aber trotzdem eure Sorgen um zu wenig Speicherplatz für sehr lange Zeit vergessen wollt, könnt ihr zur SanDisk Ultra A1 microSD-Speicherkarte mit 512 GB greifen. Für diese bezahlt ihr gerade nur 35,99€, wodurch Amazon laut Vergleichsplattformen mit Abstand der günstige Anbieter ist. Auch die 256-GB-Version könnt ihr günstig abstauben, in diesem Fall zahlt ihr noch 19,99€.

Viel Geschwindigkeit für wenig Geld: Die aktuelle Version der SanDisk Ultra A1 bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s und damit mehr, als die Nintendo Switch überhaupt ausnutzen kann. Für die Konsole wären schon 80 MB/s ausreichend, mit der SanDisk Ultra bekommt ihr aber etwas kürzere Ladezeiten. Die offizielle Speicherkarte für Switch schafft übrigens maximal 100 MB/s.

Speicher für dutzende Switch-Hits: Mit 512 GB Speicherplatz solltet ihr auf Nintendo Switch sehr lange auskommen. Selbst aufwendige Switch-Spiele sind schließlich in der Regel nicht allzu speicherhungrig. Der Megahit Zelda: Tears of the Kingdom (den es übrigens ebenfalls günstig im Prime Day-Angebot gibt) belegt beispielsweise in der Download-Version rund 18 GB und hätte damit 28 mal auf der Karte Platz. Mit kleineren Indie-Titeln dürfte es euch schwerfallen, die SanDisk Ultra überhaupt jemals voll zu bekommen.

Mehr vom Amazon Prime Day

Der zweite Amazon Prime Day hat noch viele weitere Deals zu bieten, auch für Nintendo Switch.

Der 2. Amazon Prime Day 2023 bringt noch tausende weitere Sonderangebote, darunter beispielsweise Spiele und Zubehör für Nintendo Switch. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Auf unserer Gamepro-Deal Übersicht haben wir euch bereits viele Top-Angebote herausgesucht, hier halten wir euch bis zum Ende der Aktion stets auf dem Laufenden. Ihr könnt aber auch direkt einen Blick auf diese Deals werfen.