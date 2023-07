Prime Day Bestseller: Schnappt euch das Nr. 1 Gaming-Angebot mit Fire TV Stick & neuem Controller

Zum Prime Day bekommt ihr den Fire TV Stick 4K Max im Bundle mit dem Luna Streaming-Controller im Angebot.

Der Amazon Prime Day hat so einige gute Gaming-Angebote zu bieten, zum Beispiel das PS5-Bundle mit zwei Controllern oder den Switch-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Auf Platz 1 der Gaming-Bestsellerliste steht aber ein ganz anderes Angebot, nämlich das Paket mit dem Amazon Fire TV Stick 4K Max und dem neuen Amazon Luna Controller. Beides zusammen kostet jetzt nur noch noch 74,98€ statt 144,98€:

Normalerweise liegt der Amazon Fire TV Stick 4K Max schon allein bei 74,99€, aktuell ist er aber für 34,99€ zu haben. Der Amazon Luna Controller kostet normalerweise 69,99€ und ist aktuell auf 44,99€ im Prime Day-Angebot reduziert. All diese Angebote gelten nur für Prime-Mitglieder und nur bis 23:59 Uhr am 12. Juli.

Fire TV Stick + Luna Controller: Die perfekte Streaming-Kombo

Das Bundle ist die perfekte Kombination fürs Gaming per Cloud Streaming: Der Amazon Fire TV Stick 4K Max sorgt für den nötigen App-Support auf eurem Fernseher und zugleich für flüssiges Streaming in Auflösungen bis zu 4K. Zudem stattet er euch mit einer Alexa-Sprachfernbedienung aus.

Mit Amazon Luna streamt ihr eure Spiele aus der Cloud auf den Fernseher oder auch aufs andere Geräte wie Handys, Tablets und Laptops.

Der erst vor wenigen Monaten erschienene Amazon Luna Controller ist ein speziell für die Nutzung mit Amazons Spiele-Streamingdienst Luna optimiertes Gamepad. Das Drücken der Luna-Taste bringt euch direkt in die Streaming-App, von wo aus ihr meist binnen Sekunden im Spiel eurer Wahl landet, ganz ohne ohne Installation.

Mit Amazon Luna können Prime-Mitglieder jeden Monat eine kleine Auswahl an Spielen ganz ohne zusätzliche Kosten spielen. Wer mehr will, muss sich eines der Abos holen. Am lohnenswertesten ist Amazon Luna+, das euch für 9,99€ im Monat Zugriff auf über 100 Spiele verschafft. Die App ist kompatibel mit zahlreichen Geräten vom iPhone übers Fire Tablet bis hin zum Smart-TV. Mehr über Amazon Luna erfahrt ihr hier:

Mehr vom Amazon Prime Day 2023

Der Amazon Prime Day 2023 hat natürlich noch sehr viel mehr zu bieten, beispielsweise günstige 4K-Fernseher, Handys und Spiele für PS5, Xbox und Nintendo Switch. Auf unserer Prime Day-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier: