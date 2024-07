Grade erst veröffentlicht und schon im Prime Day - Diese Top Nintendo Switch Games sind jetzt schon so günstig

Beim Prime Day ist grade für jede Art von Gamer etwas dabei.

Der Prime Day ist die Zeit der Schnäppchen und Angebote für alle Prime-Mitglieder. Neben allerlei exklusiven Amazon-Produkten wie den FireTV-Sticks und den Alexa-Geräten finden sich in dieser Schnäppchen-Zeit auch jede Menge günstige Spiele. Für die Nintendo Switch finden sich natürlich auch einige gute Spiele zu noch besseren Preisen. Falls ihr jedoch ein bestimmtes Spiel im Kopf habt, könnt ihr direkt hier zur Übersicht bei Amazon gelangen:

Die Angebote des Amazon Prime Day laufen bis zum 17. Juli, ein paar der besten Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Etliche Deals, doch diese Titel sind einfach Must-Haves

Nachdem die Switch von einigen schon etwas totgesagt wurde, kamen im Laufe dieses und letzten Jahres doch noch einige Titel heraus, um uns die Wartezeit bis zur nächsten Nintendo-Konsole zu verkürzen. Aber neben den klassischen Nintendo-Top-Titeln ist die mobile Konsole auch besonders gut geeignet für Indie-Titel, die zu diesen Preisen wirklich einen Blick wert sind.

Paper Mario und das Solo-Abenteuer rund um Prinzessin Peach kamen erst vor ein paar Monaten auf den Markt und sind jetzt schon DAS Prime Day-Schnäppchen.

Mario und Co. dürfen in einer Liste mit Nintendo-Titeln natürlich nicht fehlen. Besonders spannend ist das Angebot für die erst kürzlich erschienenen Titel. 'Princess Peach: Showtime!', welches erst im März erschienen ist, und 'Paper Mario: Die Legende vom Äonentor', das erst vor zwei Monaten in die Läden kam, sind definitiv besondere Schnäppchen für einen Nintendo-Liebhaber.

Bei dieser kleinen Liste solltet ihr beachten, dass es sich nur um den aktuellen Stand handelt. Amazon kann die Preise jederzeit ändern oder neue und vielleicht bessere Angebote nachschieben. Bei vorheriger Prime Days ist das, gerade im Gaming-Bereich, schon häufiger geschehen. Schaut am besten selber einfach über die Angebote und vielleicht entdeckt ihr ja ein Spiel, das bei uns völlig unter dem Radar fliegt.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Top-Angebote aus dem Amazon Prime Day 2024. Hier ein paar Beispiele: