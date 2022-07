Günstiger als am Prime Day? Jetzt Nintendo Switch OLED mit diesem Gutscheincode günstig sichern

Bei Ebay könnt ihr mit dem Gutscheincode TECHNIKSOMMER gerade 10 Prozent Rabatt (bis maximal 50€) auf zahlreiche Technikprodukte bekommen. Darunter befindet sich auch die Nintendo Switch, und zwar sowohl in der OLED-Version als auch in der Edition aus 2019.

Bei der Nintendo Switch OLED sinkt der Preis dadurch von 359,95€ auf 323,95€ inklusive Versand. So günstig bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Das Angebot gilt sowohl für die weiße Version als auch für die Variante in Neon-Rot und Neon-Blau. Die normale Nintendo Switch in der Edition 2019 bekommt ihr für 260,10€ statt 289€, und zwar in Neon-Rot und Neon-Blau oder in Grau. Auch in diesem Fall gibt es laut Vergleichsplattformen derzeit keinen günstigeren Anbieter.

Anbieter ist in beiden Fällen der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,8 Prozent positiven Rezensionen. Sbdirect24 fällt häufiger durch gute Deals aus dem Gaming-Bereich auf und hat insbesondere die Nintendo Switch schon häufig günstig angeboten. Der Gutscheincode ist noch bis zum 20. Juli gültig, die Switch-Konsolen könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Mit dem Gutscheincode könnt ihr neben der Switch übrigens auch noch Fernseher, Tablets, Smartphones und vieles mehr günstiger bekommen. Die Übersicht findet ihr hier:

Normale Nintendo Switch oder besser Nintendo Switch OLED?

OLED besser für Handheld und Tabletop: Welche der beiden Versionen ihr kaufen solltet, hängt vor allem von eurer Art der Nutzung ab. Die Nintendo Switch OLED zeichnet sich vor allem durch ihr deutlich besseres Display aus, das durch die OLED-Technik perfektes Schwarz und hohen Kontrast liefert. Es ist zudem etwas größer als bei der normalen Switch (7 Zoll statt 6,2 Zoll). Aufgrund des neuen Standfußes ist die Switch OLED auch besser für den Tabletop-Modus geeignet.

Am Fernseher reicht die normale Switch: Falls ihr eure Switch sowieso nur am Fernseher verwenden wollt, habt ihr aber natürlich nichts von dem besseren Display. In diesem Fall sind die Vorteile deutlich geringer. Immerhin hat die Nintendo Switch OLED einen LAN-Anschluss an der Docking-Station und etwas mehr Speicher (64 GB statt 32 GB). Für Letzteren lohnt sich der Aufpreis aber nicht, da ihr für viel weniger Geld auch eine um ein Vielfaches größere MicroSD-Speicherkarte kaufen könnten. Da es bei der Spieleleistung keinen Unterschied gibt, reicht am Fernseher auch das ältere Modell.