Prime Day: Xbox Serie S jetzt für nur 179,99€ bei Amazon abstauben

Die Xbox Series S gibt's generalüberholt zum Toppreis im Prime Day-Angebot.

Die Xbox Series S könnt ihr jetzt sagenhaft günstig im Prime Day-Angebot bekommen: Für die Refurbished-Version bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 179,99€ (UVP: 249,99€). Selbst für ein generalüberholtes Gerät ist das ein Toppreis. Hier kommt ihr zum Deal:

Das Angebot läuft theoretisch noch bis zum Ende des Prime Day um 23:59 Uhr am 12. Juli. Da bei solchen Refurbished-Angeboten die Menge an verfügbaren Konsolen in der Regel recht eng begrenzt ist, solltet ihr aber damit rechnen, dass es schon sehr viel früher ausverkauft ist.

Was bedeutet „refurbished“ bei Amazon?

Refurbished bzw. generalüberholt bedeutet, dass es sich bei der Konsole nicht um Neuware handelt, sondern um ein gebrauchtes Gerät, das von Amazon kontrolliert, gereinigt, zertifiziert und neu verpackt wurde. Häufig handelt es sich um nur minimal oder überhaupt nicht benutzte Geräte aus Warenrücksendungen, die abgesehen von der Verpackung gar nicht von Neuware zu unterscheiden sind. Es ist aber möglich, dass sich Gebrauchsspuren an der Konsole finden.

