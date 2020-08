Neues Prince of Persia-Spiel ist nicht das, was ihr vielleicht denkt

Prince of Persia ist mit einem Spiel zurück. Dabei handelt es sich jedoch um keinen regulären Ableger für die Konsolen, sondern um ein Escape Game, das nur an ausgewählten Orten gespielt werden kann. In einem Trailer stellte Ubisoft Prince of Persia: The Dagger of Time vor.

The Dagger of Time ist ein Escape Game

Wer sehnsüchtig auf ein neues "richtiges" Prince of Persia wartet, muss sich weiter gedulden. Der Trailer zu Prince of Persia: The Dagger of Time zeigt lediglich ein Escape Game, das von zwei bis vier Spieler*Innen in VR (Virtual Reality) gespielt wird. Und das auch nur an ausgewählten Standorten wie VR-Spielhallen.

VR-Rätsel im Teamwork: Auch wenn The Dagger of Time kein regulärer Ableger ist, bleibt das Spiel seiner Vorlage treu. Laut Ubisoft spielt es im Rahmen der Prince of Persia-Trilogie (The Sands of Time, Warrior Within, The Two Thrones) und lässt uns mit Hilfe des Dolches die Zeit manipulieren. Das heißt, dass wir sie verlangsamen, anhalten und zurückspulen können. Und das ist auch nötig, um die Rätsel zu lösen und den Magier in der Festung der Zeit aufzuhalten. Statt Knöpfchen auf dem Controller zu drücken, ist hier Teamwork und Kommunikation gefragt.

Weitere Escape Games: Prince of Persia: The Dagger of Time, ist aber nur eines von Ubisofts neuen Escape Games. Mit Beyond Medusas Gate und Escape the Lost Pyramid können wir weitere Rätsel in VR angehen, die auf Spielwelten von Assassin's Creed basieren. Wem das trotzdem nicht zusagt, erhält mit Assassin's Creed Valhalla am 17. November 2020 ein neues Wikinger-Abenteuer. Prince of Persia-Fans brauchen mehr Geduld. Bisher wurde kein neues Spiel offiziell angekündigt, was aber nicht heißt, dass keins kommt:

Wünscht ihr euch lieber einen richtigen neuen Prince of Persia-Teil für die Konsolen, oder habt ihr auch an dieser Art von VR-Spiel Interesse?